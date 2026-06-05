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Ancelotti: «Neymar domani farà una risonanza magnetica e, se andrà bene, potrà allenarsi presto con il gruppo»
Ancelotti svela sul brasiliano: «Neymar domani farà una risonanza magnetica e, se andrà bene, potrà allenarsi presto con il gruppo»
Alla vigilia dell’amichevole contro l’Egitto, in programma domenica 7 giugno, il commissario tecnico della Seleção Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa dal ritiro brasiliano, ultimo appuntamento ufficiale prima dell’esordio al Mondiale contro il Marocco. Il tema centrale, ancora una volta, è stato lo stato di forma di Neymar Junior.
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Ancelotti ha voluto fare chiarezza sulle condizioni dell’attaccante del Santos, confermando i progressi del giocatore ma anche la prudenza dello staff medico.
Queste le sue parole: “Sta facendo un ottimo lavoro individuale. Credo che domani farà una risonanza magnetica e, se tutto andrà bene, potrà allenarsi con il gruppo la prossima settimana”.
La presenza di Neymar nell’esordio mondiale contro il Marocco resta dunque in forte dubbio. Il recupero procede, ma i tempi sono stretti e lo staff non intende correre rischi inutili.
Più realistico immaginare un suo impiego nelle altre due gare del girone: quella del 20 giugno contro Haiti e quella del 25 giugno contro la Scozia.
Il Brasile, intanto, continua la preparazione con l’obiettivo di arrivare al debutto con una struttura solida, consapevole che il rientro di Neymar – quando avverrà – potrà rappresentare un valore aggiunto decisivo nel prosieguo del torneo.