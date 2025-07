Zappacosta, Ahanor e la necessità per l'Atalanta di comprare subito un altro esterno sinistro - Calcio News 24

Per l’Atalanta è fondamentale acquistare un altro esterno sinistro nonostante non basti Ahanor e Zappacosta

Ora più che mai l’Atalanta deve completare la rosa. Tante analisi, un silenzio momentaneo a Zingonia e continue valutazioni sul mercato. Aspettando il nome definitivo (agosto è alle porte e attendere ancora sarebbe controproducente), i ruoli su cui bisogna intervenire sono chiari: il tanto citato attacco e soprattutto quella fascia sinistra dove si necessita un colpo importante.

Le ali negli ultimi due anni hanno dato più garanzie rispetto alla “crisi post Gosens” nella quale i vari Maehle, Soppy, Pezzella e l’ultimo Hateboer non sono stati all’altezza. Tuttavia Zappacosta è stato trainante del reparto e tutto attorno una serie di giocatori che hanno fatto il bello e il cattivo tempo: dal Ruggeri decisivo nel 2024 (e assente l’anno scorso) ad un Bakker mai al centro del progetto, da un promettente Holm fino a Cuadrado che si è imposto nonostante l’età.

Oggi, oltre al “motorino” Davide, c’è Raoul Bellanova (autore di una stagione positiva seppur qualche problema sulla continuità) e poi Palestra che avrà modo di dire la sua. Tuttavia seppur a destra la fascia sia a posto, dall’altra a sinistra serve a tutti i costi un altro giocatore: Bakker è ko e Zappacosta da solo non basta considerando anche i 33 anni.

Ahanor? Un predestinato capace di fare sia il braccetto che l’esterno, ma si tratta di un jolly: l’Atalanta ad oggi ha bisogno di 4 esterni più un quinto da riadattare in caso di emergenza. Un altro giocatore sulla fascia sinistra è fondamentale per alzare il livello del reparto. Si è parlato di Diego Moreira, ma la Dea ad oggi è ferma sui 20 milioni (bonus compresi) offerti precedentemente: nel mezzo anche altri profili valutati.

Un punto che non può passare sottobanco in un contesto dove l’Atalanta (fronte società) deve mettere nella miglior condizione possibile Juric e le fasce sono assai fondamentali: esattamente com’era per Gasperini, e quando ai tempi mancarono determinati giocatori si fece non poca fatica.