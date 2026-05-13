La Serie A e la Prefettura al lavoro: possibile anticipo del derby di Roma alle ore 12 di domenica. Cosa sta succedendo

Il derby Roma Lazio viaggia spedito verso l’anticipo: Serie A e Prefettura studiano la soluzione delle ore 12 di domenica

Novità rilevanti sull’orario del prossimo derby di Roma. Secondo Sky Sport, Lega Serie A e Prefettura stanno lavorando per anticipare Roma‑Lazio a domenica 17 maggio alle ore 12. Parallelamente, è stata inoltrata una richiesta alla Federazione Italiana Tennis e Padel per posticipare la finale maschile degli Internazionali d’Italia dalle 15 alle 17:30, così da evitare sovrapposizioni critiche per l’ordine pubblico.

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Al momento manca ancora il via libera definitivo della Prefettura, motivo per cui è in corso una mediazione tra tutte le parti coinvolte. L’obiettivo è trovare una soluzione che garantisca sicurezza e gestione ottimale degli eventi, considerando l’afflusso previsto sia allo Stadio Olimpico sia al Foro Italico.

Nulla è stato deciso in via ufficiale: si tratta di un’ipotesi su cui si sta lavorando per conciliare esigenze organizzative e richieste delle autorità. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’anticipo del derby diventerà realtà.



