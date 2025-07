Torino, visite mediche per Aboukhlal: arrivo e retroscena sul nuovo colpo del Toro – VIDEO  

Zakaria Aboukhlal è arrivato all’Istituto medicina dello sport di Torino per effettuare le visite mediche con i granata, ecco video e retroscena del nuovo acquisto

(Lorenzo Bosca – Inviato a Torino). Ora possiamo dirlo: Zakaria Aboukhlal è ufficialmente arrivato a Torino, ecco l’acquisto dei granata (preso dal Tolosa) intento a varcare la soglia dell’Istituto Medicina dello Sport per effettuare le visite mediche. Il classe 2000 è infatti approdato con un volo diretto da Francoforte all’aeroporto di Caselle poco dopo le 14. Ora, una volta completate le visite di routine, si sposterà nella sede del club granata per la canonica firma sul contratto. Attesa per domani l’ufficialità. Ecco il video esclusivo dalle telecamere di CalcioNews24.

Zakaria #Aboukhlal è appena arrivato all’Istituto medicina dello sport per effettuare le visite mediche con il #Torino.

Ecco il classe 2000 del #Toro in arrivo dal Tolosa. #calcionews24

📹 @LorenzoBosca pic.twitter.com/CyRc0US1hC — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) July 28, 2025

