Calciomercato: Thomas Müller approda nella MLS: ha detto sì ai Vancouver Whitecaps

Calciomercato: Müller approda nella MLS: ha detto sì ai Vancouver Whitecaps. Tutti i dettagli dell’operazione

Thomas Müller, icona del calcio tedesco e bandiera storica del Bayern Monaco, ha ufficialmente detto sì ai Vancouver Whitecaps. Il trequartista classe 1989, noto per la sua versatilità tattica e la straordinaria intelligenza calcistica, inizierà una nuova avventura in Major League Soccer, dando seguito al desiderio di non appendere ancora gli scarpini al chiodo.

Accordo biennale per la leggenda tedesca

Dopo settimane di voci e speculazioni, la conferma è arrivata nelle ultime ore: Müller ha firmato un contratto biennale con la franchigia canadese. L’indiscrezione è stata riportata inizialmente da BILD e dal giornalista statunitense Tom Bogert, figure autorevoli nel panorama calcistico internazionale. Con questa mossa, il Vancouver Whitecaps si assicura un profilo di altissimo livello in grado di portare esperienza, leadership e un carisma indiscusso nello spogliatoio.

Un nuovo capitolo oltre l’Atlantico

Müller, che vanta oltre 100 presenze con la nazionale tedesca e una lunga lista di trofei tra cui il Mondiale 2014 e diversi titoli nazionali e internazionali con il Bayern Monaco, ha espresso il desiderio di confrontarsi con una realtà diversa e con un campionato in forte espansione. L’approdo alla MLS rappresenta quindi non solo un’opportunità sportiva, ma anche una sfida personale.

La sua esperienza sarà fondamentale per il tecnico dei Whitecaps, Vanni Sartini, allenatore italiano alla guida del club dal 2021. Con uno stile di gioco offensivo e una mentalità aperta, Sartini potrà valorizzare al meglio le qualità del fuoriclasse tedesco.

MLS sempre più polo attrattivo per le stelle europee

L’arrivo di Müller rientra in una tendenza crescente: sempre più campioni europei scelgono la MLS per proseguire la propria carriera in un contesto competitivo e dinamico. Con la firma dell’ex Bayern, la lega nordamericana aggiunge un’altra stella al suo firmamento, consolidando il proprio ruolo sulla scena calcistica globale.