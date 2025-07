Amichevoli estive 2025: le partite delle squadre di Serie A

Le 20 squadre di Serie A hanno già concluso le vacanze e si stanno ritrovando in ritiro per preparare al meglio la nuova stagione. Amichevoli estive 2025: in vista dell’inizio del prossimo campionato, fissato per il fine settimana del 24 agosto, le diverse formazioni affineranno la loro preparazione in amichevoli estive con avversarie italiane ed estere.

Ogni club ha programmato diversamente il proprio percorso di avvicinamento all’inizio della stagione ufficiale: alcuni preferiscono affrontare avversari di basso spessore, altri cimentarsi subito in test internazionali. Ecco il quadro completo delle amichevoli estive 2025 programmate dalle 20 squadre di Serie A con i rispettivi risultati e dove vederle in tv e streaming.

ATALANTA

Raduno: 14 luglio a Zingonia (BG)

Ritiro: dal 14 luglio a Zingonia (BG)

Amichevoli estive 2025 Atalanta:

DATA ORARIO SEDE PARTITA RISULTATO TV Sabato 26 luglio da definire Clusone ATALANTA-ATALANTA U23 – – Sabato 2 agosto 15.00 Lipsia (Germania) LIPSIA-ATALANTA – – Sabato 9 agosto 15.30 Colonia (Germania) COLONIA-ATALANTA – –

BOLOGNA

Raduno: 12 luglio a Casteldebole (BO)

Ritiro: dal 15 al 26 luglio a Valles (BZ)

Amichevoli estive 2025 Bologna:

DATA ORA SEDE PARTITA RISULTATO TV Giovedì 17 luglio 18.00 Valles (BZ) BOLOGNA-GITSCHBERG JOCHTAL – – Domenica 20 luglio 17.00 Valles (BZ) BOLOGNA-VIRTUS VERONA – – Sabato 26 luglio 18.00 Bolzano SÜDTIROL-BOLOGNA – – Sabato 26 luglio 19.15 Bolzano SASSUOLO-BOLOGNA – – Sabato 2 agosto da definire Casteldebole (BO) BOLOGNA-LEVADIAKOS – – Sabato 9 agosto 17.00 Stoccarda (Germania) STOCCARDA-BOLOGNA – – Sabato 16 agosto 18.00 Bologna BOLOGNA-OFI CRETA – –

CAGLIARI

Raduno: Giovedì 10 luglio al Crai Sport Center di Assemini (CA)

Ritiro: dal 13 al 22 luglio a Pontedilegno-Tonale (BS)

Amichevoli estive 2025 Cagliari:

DATA ORA SEDE PARTITA RISULTATO TV Sabato 19 luglio 15.00 Temù (BS) CAGLIARI-OSPITALETTO – – Mercoledì 23 luglio 19.30 Linz (Austria) GALATASARAY-CAGLIARI – – Sabato 26 luglio 14.00 Hannover (Germania) HANNOVER 96-CAGLIARI – – Sabato 2 agosto 20.30 Cagliari CAGLIARI-SAINT-ETIENNE – – Sabato 9 agosto 10.30 Santander (Spagna) RACING SANTANDER-CAGLIARI – – Sabato 9 agosto 19.00 Santander (Spagna) RACING SANTANDER-CAGLIARI – –

COMO

Raduno: 10 luglio a Mozzate (CO)

Ritiro: da fine luglio al 10 agosto a Marbella (Spagna)

Amichevoli estive 2025 Como:

DATA ORA SEDE PARTITA RISULTATO TV Venerdì 18 luglio 19.30 Como COMO-LILLE – COMO TV Mercoledì 23 luglio 20.30 Como COMO-AL AHLY – – Sabato 26 o Domenica 27 luglio 20.30 Como COMO-AJAX/CELTIC – –

CREMONESE

Raduno: 14 luglio a Cremona (Centro sportivo Giovanni Arvedi)

Ritiro: dal 26 luglio al 4 agosto a Livigno (SO)

Amichevoli estive 2025 Cremonese:

DATA ORA SEDE PARTITA RISULTATO TV Sabato 26 luglio 16.00 Prato dello Stelvio (BZ) CREMONESE-TORINO – –

FIORENTINA

Raduno: 14 luglio a Firenze (Viola Park)

Ritiro: dal 14 al 27 luglio a Firenze (Viola Park)

Amichevoli estive 2025 Fiorentina:

DATA ORARIO SEDE PARTITA RISULTATO TV Domenica 20 luglio 20.00 Firenze, Viola Park FIORENTINA-FIORENTINA PRIMAVERA – – Giovedì 24 luglio 20.00 Grosseto GROSSETO-FIORENTINA – – Venerdì 25 luglio 20.00 Firenze, Viola Park FIORENTINA-CARRARESE – – Domenica 3 agosto 16.00 Leicester (Inghilterra) LEICESTER CITY-FIORENTINA – – Martedì 5 agosto 20.45 Nottingham (Inghilterra) NOTTINGHAM FOREST-FIORENTINA – – Sabato 9 agosto 13.45 Manchester, Old Trafford (Inghilterra) MAN UTD-FIORENTINA – – Giovedì 14 agosto 20.00 Firenze, Viola Park FIORENTINA-JAPAN UNIVERSITY FA – –

GENOA

Raduno: 7 luglio a Genova (Pegli, Centro sportivo “Alfonso Signorini”)

Ritiro: dal 15 al 27 luglio a Moena (TN)

Amichevoli estive 2025 Genoa:

DATA ORARIO SEDE PARTITA RISULTATO TV Mercoledì 16 luglio 17.30 Moena (TN) GENOA-FASSA – – Sabato 19 luglio 15.30 Moena (TN) GENOA-KAISERSLAUTERN – – Sabato 26 luglio 16.00 Moena (TN) GENOA-MANTOVA – – Giovedì 31 luglio 19.00 Oviedo (Spagna) GENOA-VILLARREAL – – Giovedì 31 luglio 20.00 Oviedo (Spagna) OVIEDO-GENOA – – Sabato 9 agosto 18.00 Rennes (Francia) RENNES-GENOA – –

Raduno: 26 luglio ad Appiano Gentile (CO)

Ritiro: dal 26 luglio ad Appiano Gentile (CO)

Amichevoli estive 2025 Inter (in attesa di comunicazione)

Raduno: 24 luglio alla Continassa (TO)

Ritiro: dal 2 al 10 agosto a Herzogenaurach (Germania)

Amichevoli estive 2025 Juventus:

DATA ORARIO SEDE PARTITA RISULTATO TV Domenica 10 agosto 17.30 Dortmund (Germania) BORUSSIA DORTMUND-JUVENTUS – –

LAZIO

Raduno: 10 luglio a Formello (RM)

Ritiro: dal 14 luglio a Formello (RM)

Amichevoli estive 2025 Lazio:

DATA ORA SEDE PARTITA RISULTATO TV Sabato 26 luglio 20.30 Avellino AVELLINO-LAZIO – – Mercoledì 30 luglio 19.30 Istanbul – Stadio Fenerbahçe (Turchia) FENERBAHÇE-LAZIO – – Sabato 2 agosto 20.00 Instabul – Rams Park Arena (Turchia) GALATASARAY-LAZIO – – Sabato 9 agosto 16.00 Burnley (Inghilterra) BURNLEY-LAZIO – – Sabato 16 agosto Da definire Rieti LAZIO-OLYMPIACOS – –

LECCE

Raduno: 12 luglio a Lecce

Ritiro: dal 21 luglio al 4 agosto a Bressanone (BZ)

Amichevoli estive 2025 Lecce:

DATA ORA SEDE PARTITA RISULTATO TV Mercoledì 23 luglio 19.00 Naz-Sciaves (BZ) LECCE-NATZ – – Domenica 27 luglio 18.00 Bressanone (BZ) LECCE-SPEZIA – – Domenica 3 agosto Da definire Da definire LECCE-CARRARESE – –

Raduno: 7 luglio a Milanello (VA)

Ritiro: dal 7 al 21 luglio a Milanello (VA), poi 23-27 luglio tournée in Asia

Amichevoli estive 2025 Milan

DATA ORA SEDE PARTITA RISULTATO TV Mercoledì 23 luglio 13.30 Singapore (Singapore) ARSENAL-MILAN – – Sabato 26 luglio 20.30 Hong Kong (Cina) LIVERPOOL-MILAN – – Giovedì 31 luglio da definire da definire PERTH GLORY-MILAN – – Sabato 9 agosto 16.00 Dublino – Aviva Stadium (Irlanda) LEEDS UNITED-MILAN – – Domenica 10 agosto 16.00 Londra – Stamford Bridge (Inghilterra) CHELSEA-MILAN – –

NAPOLI

Raduno: 15 luglio a Castel Volturno (CE)

Ritiro: dal 17 al 27 luglio a Dimaro Folgarida (TN), dal 30 luglio al 14 agosto a Castel di Sangro (AQ)

Amichevoli estive 2025 Napoli:

DATA ORA SEDE PARTITA RISULTATI TV Martedì 22 luglio 18.00 Dimaro (TN) NAPOLI-AREZZO – – Sabato 26 luglio 18.00 Dimaro (TN) NAPOLI-CATANZARO – – Domenica 3 agosto 19.00 Castel di Sangro (AQ) NAPOLI-BREST – – Sabato 9 agosto 19.00 Castel di Sangro (AQ) NAPOLI-GIRONA – – Mercoledì 13 agosto 20.00 Castel di Sangro (AQ) NAPOLI-OLYMPIACOS – –

PARMA

Raduno: 15 luglio a Collecchio (PR)

Ritiro: dal 21 luglio a Neustift (Austria)

Amichevoli estive 2025 Parma:

DATA ORA SEDE PARTITA RISULTATI TV Domenica 20 luglio 9.30 Collecchio (PR) PARMA-PARMA PRIMAVERA – – Sabato 26 luglio 15.00 Zell am Ziller – Parkstadion (Austria) WERDER BREMA-PARMA – – Giovedì 31 luglio 11.00 Wörgl (Austria) MAIORCA-PARMA – – Sabato 9 agosto 15.00 Heidenheim an der Brenz (Germania) HEIDENHEIM-PARMA – –

PISA

Raduno: 9 luglio a Pisa

Ritiro: dal 17 al 31 luglio a Morgex (AO)

Amichevoli estive 2025 Pisa:

DATA ORA SEDE PARTITA RISULTATI TV Domenica 20 luglio 18.00 Morgex (AO) PISA-RAPP. VALLE D’AOSTA – – Mercoledì 23 luglio 18.00 Morgex (AO) PISA-BRA – – Domenica 27 luglio 17.30 Morgex (AO) PISA-PRO VERCELLI – – Mercoledì 30 luglio 18.30 Empoli (FI) EMPOLI-PISA – – Martedì 5 agosto 18.00 Leverkusen (Germania) BAYER LEVERKUSEN-PISA – – Venerdì 8 agosto 18.00 Augsburg, a porte chiuse (Germania) AUGSBURG-PISA – –

ROMA

Raduno: 13 luglio a Trigoria (RM)

Ritiro: dal 2 all’8 agosto a Burton Upon Trent (Inghilterra)

Amichevoli estive 2025 Roma:

DATA ORA SEDE PARTITA RISULTATI TV Sabato 26 luglio 18.00 Kaiserslautern (Germania) KAISERSLAUTERN-ROMA – – Sabato 2 agosto 18.00 Lens (Francia) LENS-ROMA – – Mercoledì 6 agosto 20.30 Walsall – Poundland Bescot Stadium (Inghilterra) ASTON VILLA-ROMA – – Sabato 9 agosto 15.00 Hill Dickinson Stadium – Liverpool (Inghilterra) EVERTON-ROMA – –

SASSUOLO

Raduno: 2 luglio ad Olgiate Olona (VA)

Ritiro: dall’8 all’11 luglio a Sassuolo (MO), dall’11 al 28 luglio a Ronzone (TN)

Amichevoli estive 2025 Sassuolo:

DATA ORA SEDE PARTITA RISULTATI TV Martedì 15 luglio 17.30 Ronzone (TN) SASSUOLO-REAL VICENZA 5-0 [23′ Pinamonti, 45′ Missori, 63′ Macchioni, 84′ Pierini, 90′ Augustín Alvarez] – Mercoledì 23 luglio 18.00 Ronzone (TN) SASSUOLO-TRENTO – – Sabato 26 luglio 19.15 Bolzano (BZ) SASSUOLO-BOLOGNA – – Sabato 26 luglio 20.30 Bolzano (BZ) SÜDTIROL-SASSUOLO – – Martedì 5 agosto 18.30 Empoli (FI) EMPOLI-SASSUOLO – –

TORINO

Raduno: 8 luglio a Torino (Stadio Filadelfia)

Ritiro: dal 14 al 26 luglio a Prato dello Stelvio (BZ)

Amichevoli estive 2025 Torino:

DATA ORA SEDE PARTITA RISULTATI TV Sabato 19 luglio 17.00 Prato dello Stelvio (BZ) INGOLSTADT-TORINO – – Sabato 26 luglio 16.00 Prato dello Stelvio (BZ) CREMONESE-TORINO – – Sabato 9 agosto 21.00 Valencia (Spagna) VALENCIA-TORINO – –

UDINESE

Raduno: 3 luglio a Udine

Ritiro: dal 21 luglio al 3 agosto a Linz (Austria)

Amichevoli estive 2025 Udinese:

DATA ORA SEDE PARTITA RISULTATI TV Venerdì 18 luglio 17.00 Fagagna (UD) UDINESE-NK OPATIJA – – Sabato 9 agosto 15.30 Brema (Germania) WERDER BREMA-UDINESE – –

VERONA

Raduno: 10 luglio Castelfranco Veneto (TV)

Ritiro: dal 13 al 27 luglio a Folgaria (TN)

