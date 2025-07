Donnarumma PSG, arriva l’addio a parametro zero? Ecco la possibilità concreta, la rivelazione dell’esperto di mercato

Donnarumma PSG, sarà addio a zero ai francesi? Ecco la possibilità concreta, la rivelazione dell’esperto di calciomercato

Il futuro di Gianluigi Donnarumma, classe 1999 e portiere titolare della Nazionale italiana, continua ad alimentare i riflettori del calciomercato europeo. Attualmente legato al Paris Saint-Germain da un contratto in scadenza nel giugno 2026, l’estremo difensore originario di Castellammare di Stabia potrebbe diventare uno dei protagonisti della prossima finestra estiva.

Nonostante le voci di interesse da parte di alcuni top club, come Manchester City e Chelsea, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano a DAZN, la situazione resta fluida. Il club inglese allenato da Pep Guardiola sembra aver virato su James Trafford, giovane talento inglese in arrivo dal Burnley. Anche il Chelsea, alle prese con una ristrutturazione interna, non ha ancora avviato trattative concrete per il portiere italiano.

Nel frattempo, il Paris Saint-Germain valuta il futuro di Donnarumma, autore di prestazioni altalenanti ma comunque considerato tra i migliori portieri in Europa. La strategia del club parigino potrebbe essere quella di confermare il classe ’99 anche per la stagione 2025/2026, con la prospettiva di una sfida interna con Lucas Chevalier, giovane portiere francese in forte ascesa, attualmente in forza al Lille.

In caso di mancato rinnovo, Donnarumma potrebbe lasciare Parigi a parametro zero al termine del contratto. Proprio questa possibilità ha attirato l’attenzione dell’Inter, da tempo vigile sulle opportunità low-cost per rafforzare la rosa senza compromettere l’equilibrio finanziario. La dirigenza nerazzurra, guidata in campo dal tecnico Chivu, potrebbe valutare seriamente l’ingaggio del portiere campano qualora si liberasse nel 2026.

L’opzione Donnarumma-Inter rappresenta uno scenario strategico da tenere d’occhio nei prossimi mesi, sia per la qualità del giocatore che per l’impatto economico dell’operazione. Le evoluzioni del mercato potrebbero riservare colpi di scena, con i nerazzurri pronti a cogliere l’occasione giusta.

DONNARUMMA PSG – «Donnarumma? Bisogna stare attenti sul futuro di Gigio, è una situazione molto interessante non solo per quest’estate, ma anche per la prossima. Cosa sta succedendo? Rimane un anno di contratto a Donnarumma col PSG. Tanti rumors sul Manchester City, ma quest’estate non accadrà nulla in questo senso col club inglese perché arriverà James Trafford. Non ci sono contatti concreti col Chelsea per Gigio, nonostante i rumors di questi giorni. C’è una chance concreta che Donnarumma rimanga al PSG e si giochi il posto con Chevalier, per poi lasciare il PSG a 0 nell’estate 2026»