Calciomercato Milan, che intrigo con Morata! L’attaccante è furioso con il Galatasaray: il motivo e gli aggiornamenti

Calciomercato Milan, intrigo Morata! L’attaccante ex Juve è furioso con il Galatasaray: il motivo e gli aggiornamenti sul suo futuro

L’estate 2025 si apre con un intrigo di calciomercato che coinvolge Milan, Galatasaray e Como, al centro del quale c’è Alvaro Morata, attaccante spagnolo classe 1992, noto per le sue esperienze con Juventus, Real Madrid e Chelsea. Attualmente di proprietà del Milan, Morata è in prestito al Galatasaray dal febbraio 2025, ma vorrebbe trasferirsi al Como, club neopromosso in Serie A.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, esperto di mercato, la trattativa è in stallo. Il Como ha già raggiunto un’intesa personale con il giocatore, ma il Galatasaray si oppone fermamente alla sua partenza. Il club turco, che considera Morata una pedina strategica in vista della nuova stagione, non intende lasciarlo andare, nonostante la pressione dell’attaccante per tornare in Italia.

Il Milan, che detiene il cartellino, osserva da vicino gli sviluppi. Con l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo — già dirigente di successo alla Lazio — e del tecnico Massimiliano Allegri, tornato in panchina dopo l’esperienza alla Juventus, i rossoneri dovranno decidere se reintegrare Morata oppure cederlo per finanziare nuovi innesti offensivi.

La situazione è complessa e ogni giorno potrebbero emergere novità. Il muro contro muro tra Galatasaray e Morata rischia di compromettere la serenità del mercato milanista, mentre i tifosi del Como sognano l’arrivo di un attaccante di caratura internazionale.

La trattativa rappresenta un nodo cruciale per il Milan, che dovrà valutare attentamente il futuro del centravanti spagnolo. Se il Galatasaray non farà passi indietro, Morata potrebbe essere costretto a rimanere in Turchia, ma l’intervento diretto del Milan potrebbe cambiare gli equilibri. Le prossime settimane si preannunciano decisive.