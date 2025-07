Tabellone calciomercato estivo Serie A 2025: i trasferimenti

Il riepilogo delle operazioni ufficiali dei club del massimo campionato in Italia: tabellone calciomercato estivo Serie A 2025

La Serie A vive come ogni anno la sessione estiva dei trasferimenti. Tabellone calciomercato estivo Serie A 2025: le 20 società del massimo campionato risolveranno a giugno le situazioni dei prestiti e potranno ufficializzare movimenti in entrata e in uscita a partire da martedì 1 luglio e fino alle 20 di lunedì 1 settembre.

Lunedì 30 giugno è invece il giorno in cui sono scaduti diversi contratti e numerosi calciatori sono diventati ingaggiabili a parametro zero. Ecco il riepilogo di tutti i trasferimenti.

LEGENDA TABELLONE CALCIOMERCATO

D = a titolo definitivo

= a titolo definitivo P = in prestito

= in prestito FP = fine prestito

= fine prestito R = riscattato

= riscattato S = svincolato

N.B. I trasferimenti in prestito con obbligo di riscatto sono considerati a titolo definitivo. Non sono considerati nel tabellone i trasferimenti minori per il Settore giovanile.

In rosso e in grassetto i movimenti dell’ultimo giorno di trattative.

Nelle formazioni tipo, in maiuscolo e in grassetto i nuovi arrivi.

Tabellone calciomercato estivo Serie A 2025 ATALANTA – Allenatore: Juric (nuovo) Acquisti: Cittadini (Dif, Frosinone, FP), Bakker (Dif, Lille, FP), , Bonfanti (Dif, Pisa, FP), Godfrey (Dif, Ipswich, FP), El Bilal Touré (Att, Stoccarda, FP) Cessioni: Cuadrado (Cen, S), Posch (Dif, Bologna, FP), Rui Patricio (Por, Al-Ain, S), Toloi (Dif, S) Oggi giocherebbe così (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere; Retegui, Lookman.

Tabellone calciomercato estivo Serie A 2025 BOLOGNA – Allenatore: Italiano (confermato) Acquisti: Bonifazi (Dif, Lecce, FP), Corazza (Dif, Salernitana, FP), Ilic (Dif, Partizan, FP), Karlsson (Att, Lecce, FP), Phyytia (Cen, Südtirol, FP), Okwonkwo (Att, Cittadella, FP), Posch (Dif, Atalanta, FP), Raimondo (Att, Salernitana, FP), J. Sosa (Dif, Reggiana, FP), Urbanski (Cen, Monza, FP) Cessioni: Baldursson (Cen, S), Calabria (Dif, Milan, FP), Cangiano (Att, Pescara, D), Pobega (Cen, Milan, FP) Oggi giocherebbe così (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumí, Juan Miranda; L. Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, B. Domínguez; Castro.

Tabellone calciomercato estivo Serie A 2025 CAGLIARI – Allenatore: Pisacane (nuovo) Acquisti: Adopo (Cen, Atalanta, R), Caprile (Por, Napoli, R), Piccoli (Att, Atalanta, R), Cavuoti (Cen, Feralpisalò, FP), Di Pardo (Dif, Modena, FP), Idrissi (Dif, Modena, FP), Prelec (Att, Austria Vienna, FP), Radunovic (Por, Modena, FP), Rog (Cen, Dinamo Zagabria, FP), Scuffet (Por, Napoli, FP), Veroli (Dif, Sampdoria, FP), Wieteska (Dif, PAOK, FP) Cessioni: Kingstone (Att, Ried, P), Augello (Dif, S), Coman (Att, Al-Gharafa, S), Jankto (Cen, S), Palomino (Dif, S), Viola (Cen, S) Oggi giocherebbe così (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Yerry Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Gaetano; Piccoli, Luvumbo.

Tabellone Calciomercato Serie A 2025 COMO – Allenatore: Fabregas (confermato) Acquisti: Baturina (Cen, Dinamo Zagabria, D), Audero (Por, Palermo, FP), Abildgaard (Cen, Pisa, FP), Ballet (Att, Zurigo, FP), Belotti (Att, Benfica, FP), Cassandro (Dif, Catanzaro, FP), Cerri (Att, Salernitana, FP), Jasim (Att, Almere, FP), B. Koné (Cen, Frosinone, FP), Sala (Dif, Lecce, FP) Cessioni: Ikone (Att, Fiorentina, FP), Kerrigan (Att, S), Mazzitelli (Cen, Frosinone, FP), Verdi (Cen, S) Oggi giocherebbe così (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Dossena, Alex Valle; Da Cunha, Caqueret; Strefezza, Paz, BATURINA; Diao.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2025 CREMONESE – Allenatore: Nicola (in attesa di ufficialità) Acquisti: Afena-Gyan (Att, Juventus Next Gen, FP), Falletti (Ce, Bari, FP), Lochoshvili (Dif, Salernitana, FP), Milanese (Cen, Carrarese, FP), Okereke (Att, Gaziantep, FP), Quagliata (Dif, Catanzaro, FP), Rocchetti (Dif, Juve Stabia, FP), Sernicola (Dif, Pisa, FP), Tsadjout (Att, Frosinone, FP) Cessioni: Antov (Dif, Monza, FP), Bertolacci (Cen, S), Drago (Por, Südtirol, FP), Gelli (Cen, Frosinone, FP), Majer (Cen, S), Ravanelli (Dif, S), Tannander (Por, S), F. Vázquez (Cen, S) Oggi giocherebbe così (3-5-2): Fulignati; Barbieri, Folino, Ceccherini; Collocolo, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; De Luca, Johnsen.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2025 FIORENTINA – Allenatore: Pioli (in attesa di ufficialità) Acquisti: Amatucci (Cen, Salernitana, FP), Barak (Cen, Kasimpasa, FP), Bianco (Cen, Monza, FP), Brekalo (Att, Kasimpasa, FP), Christensen (Por, Salernitana, FP), Distefano (Att, Frosinone, FP), Favasuli (Dif, Bari, FP), Ikoné (Cen, Como, FP), Infantino (Cen, Al-Ain, FP), Kouamé (Att, Empoli, FP), Lucchesi (Dif, Venezia, FP), N’Zola (Att, Lens, FP), Sabiri (Cen, Al Taawoun, FP), Sottil (Cen, Milan, FP), Valentini (Dif, Verona, FP), Dzeko (Att, Fenerbahce, D), Fazzini (Cen, Empoli, D), Cessioni: Adli (Cen, Milan, FP), Bove (Cen, Roma, FP), Cataldi (Cen, Lazio, FP), Colpani (Cen, Monza, FP), Ferrarini (Dif, S), Folorunsho (Cen, Napoli, FP), Pierozzi (Dif, S), Zaniolo (Cen, Galatasaray, FP), Oggi giocherebbe così (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marí, L. Ranieri; Dodô, Mandragora, Fagioli, Ndour, Gosens; Kean, DZEKO.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2025 GENOA – Allenatore: Vieira (confermato) Acquisti: Ankeye (Att, Rapid, FP), Aramu (Cen, Mantova ,FP), Bohinen (Cen, Frosinone, FP), Ellertsson (Cen, Venezia, FP), Fini (Att, Excelsior, FP), Marcandalli (Dif, Venezia, FP), Stanciu (Cen, Damac, S), Vogliacco (Dif, Parma, FP), Yalcin (Att, Arouca, FP), Gronbaek (Cen, Rennes, P) Cessioni: Badelj (Cen, S), Balotelli (Att, S), Cornet (Cen, West Ham, FP), Czyborra (Dif, S), Favilli (Att, S), Kassa (Cen, Maccabi Haifa, FP), Messias (Cen, S), Miretti (Cen, Juventus, FP), Onana (Cen, Besiktas, FP), Pinamonti (Att, Sassuolo, FP), Siegrist (Por, Rapid, FP), Sommariva (Por, S), Zanoli (Dif, Napoli, FP) Oggi giocherebbe così (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, J. Vásquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, STANCIU, GRONBAEK; Vitinha.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2025 INTER – Allenatore: Chivu (nuovo) Acquisti: Akinsanmiro (Cen, Sampdoria, FP), Buchanan (Cen, Villarreal, FP), F. Carboni (Dif, Venezia, FP), F. P. Esposito (Att, Spezia, FP), Luis Henrique (Cen, Marsiglia, D), S. Esposito (Att, Empoli, FP), Palacios (Dif, Monza, FP), Salcedo (Att, Ofi Creta, FP), Sucic (Cen, Dinamo Zagabria, D), Vanheusden (Dif, Mechelen, FP) Cessioni: Arnautovic (Att, S), Correa (Att, Botafogo, S) Oggi giocherebbe così (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2025 JUVENTUS – Allenatore: Tudor (confermato) Acquisti: Arthur (Cen, Girona, FP), Djalò (Dif, Porto, FP), Gori (Por, Spezia, FP), Kostic (Cen, Fenerbahce, FP), Miretti (Cen, Genoa, FP), Facundo González (Dif, Feyenoord, FP), Rugani (Dif, Ajax, FP) Cessioni: De Sciglio (Dif, S), Renato Veiga (Dif, Chelsea, FP) Oggi giocherebbe così (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Savona; Alberto Costa, K. Thuram, Locatelli, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2025 LAZIO – Allenatore: Sarri (nuovo) Acquisti: Artistico (Att, Cosenza, FP), Cataldi (Cen, Fiorentina, FP), Cancellieri (Att, Parma, FP), Crespi (Att, Feralpisalò, FP), Fares (Dif, Panserraikos, FP), Floriani Mussolini (Dif, Juve Stabia, FP), Diego González (Att, Atlas, FP), Kamenovic (Dif, Yverdon, FP), Marcos Antonio (Cen, San Paolo, FP), Sanà Fernandes (Att, Breda, FP), Ruggeri (Dif, Salernitana, FP) Cessioni: Akpa Akpro (Cen, S), André Anderson (Cen, S), Castrovilli (Cen, S), Ibrahimovic (Cen, Bayern, FP) Oggi giocherebbe così (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, A. Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2025 LECCE – Allenatore: Di Francesco (nuovo) Acquisti: Bleve (Por, Carrarese, FP), Borbei (Por, Cluj, FP), Koussi (Dif, Laval, D), Maleh (Cen, Empoli, FP), Oudin (Cen, Sampdoria, FP), Pablo Rodríguez (Att, Racing, FP) Cessioni: Bonifazi (Dif, Bologna, FP), Corfitzen (Cen, S), Karlsson (Cen, Bologna, FP), Rebic (Att, S), Sala (Dif, Como, FP), Sansone (Att, S) Oggi giocherebbe così (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; L. Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2025 MILAN – Allenatore: Allegri (nuovo) Acquisti: Adli (Cen, Fiorentina, FP), Bennacer (Cen, Marsiglia, FP), Colombo (Att, Empoli, FP), Okafor (Att, Napoli, FP), Pobega (Cen, Bologna, FP), Saelemaekers (Cen, Roma, FP), D. Vásquez (Por, Empoli, FP) Cessioni: Abraham (Att, Roma, FP), Calabria (Dif, S), João Felix (Att, Chelsea, FP), Florenzi (Dif, S), Jovic (Att, S), Walker (Dif, Man City, FP), Pellegrino (Dif, Boca Juniors, D), Reijnders (Cen, Man City, D) Oggi giocherebbe così (4-3-3): Maignan; Saelemaekers, Gabbia, Pavlovic, Alex Jiménez; Loftus-Cheek, Y. Fofana, Musah; Pulisic, Santiago Giménez, Rafael Leão.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2025 NAPOLI – Allenatore: Conte (confermato) Acquisti: Ambrosino (Att, Frosinone, FP), Cajuste (Cen, Ipswich, FP), Cheddira (Att, Espanyol, FP), Folorunsho (Cen, Fiorentina, FP), Lindstrom (Cen, Everton, FP), Marianucci (Dif, Empoli, D), Obaretin (Dif, Bari, FP), Osimhen (Att, Galatasaray, FP), Saco (Cen, Bari, FP), Sgarbi (Att, Juve Stabia, FP), Zanoli (Dif, Genoa, FP), Vergara (Cen, Reggiana, FP), Zerbin (Cen, Venezia, FP), De Bruyne (Cen, Man City, D) Cessioni: Billing (Cen, Bournemouth, FP), Contini (Por, S), Okafor (Att, Milan, FP), Scuffet (Por, Cagliari, FP), Mezzoni (Dif, Virtus Entella, D) Oggi giocherebbe così (4-4-1-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; DE BRUYNE; Lukaku.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2025 PARMA – Allenatore: Carlos Cuesta (nuovo) Acquisti: Begic (Cen, Frosinone, FP), Joujou (Att, Le Havre, FP), Kouda (Cen, Spezia, FP), Partipilo (Att, Frosinone, FP), Ordoñez (Cen, Velez, D) Cessioni: Camara (Cen, S), Cancellieri (Att, Lazio, FP), Marcone (Por, S), Osorio (Dif, S), Vogliacco (Dif, Genoa, FP) Oggi giocherebbe così (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Leoni, Circati, Valeri; Bernabé, ORDOÑEZ; Man, Sohm, Ondrejka; Pellegrino.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2025 PISA – Allenatore: Gilardino (nuovo) Acquisti: Beruatto (Dif, Sampdoria, FP), Bonfanti (Att, Bari, FP), Coppola (Dif, Vis Pesaro, FP), Dubickas (Att, Juve Stabia, FP), Jevsenak (Cen, Oliiveirense, FP), Lusuardi (Dif, Frosinone, D), Mlakar (Att, Hajduk, FP), L. Tramoni (Att, Bastia, FP), Vural (Cen, Frosinone, D) Cessioni: Abildgaard (Cen, Como, FP), Beghetto (Cen, S), Bonfanti (Dif, Atalanta, FP), Castellini (Dif, Catania, FP), , Guadagno (Por, S), Meister (Att, Rennes, FP), Morutan (Att, Ankaragucu, FP), Nicolas (Por, S), Sernicola (Dif, Cremonese, FP), Solbakken (Cen, Sparta Praga, FP) Oggi giocherebbe così (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Marin, Angori; M. Tramoni, Moreo; Lind.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2025 ROMA – Allenatore: Gasperini (nuovo) Acquisti: Abraham (Att, Milan, FP), Bove (Cen, Fiorentina, FP), Cherubini (Att, Carrarese, FP), Darboe (Cen, Frosinone, FP), Mario Hermoso (Dif, Bayer Leverkusen, FP), Kumbulla (Dif, Espanyol, FP), Pagano (Cen, Catanzaro, FP), Solbakken (Att, Empoli, FP) Cessioni: Gourna-Douath (Cen, Salisburgo, FP), Nelsson (Dif, Galatasaray, FP), Renato Marin (Por, S), Saelemaekers (Cen, Milan, FP) Oggi giocherebbe così (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, M. Koné, Cristante, Angeliño; Dybala, Soulé; Dovbyk.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2025 SASSUOLO – Allenatore: Grosso (confermato) Acquisti: Agustin Àlvarez (Att, Elche, FP), Antiste (Att, Norimberga, FP), Caligara (Cen, Salernitana, FP), Ciervo (Att, Cosenza, FP), D’Andrea (Att, Brescia, FP), Kumi (Cen, Reggiana, FP), Pinamonti (Att, Genoa, FP), Turati (Por, Monza, FP), Racic (Cen, Braga, FP), Russo (Att, Cesena, FP) Cessioni: Bonifazi (Dif, Lecce, FP), Consigli (Por, S), Lovato (Dif, Salernitana, FP), Obiang (Cen, Monza, D), Mazzitelli (Cen, Como, FP), Moldovan (Por, Atletico Madrid, FP), Toljan (Dif, S), Velthuis (Dif, Sparta Rotterdam, FP), Verdi (Cen, Como, FP) Oggi giocherebbe così (4-2-3-1): Satalino; Paz, Muharemovic, Odenthal, Doig; Thorstvedt, Boloca; Berardi, Volpato, Laurienté; Mulattieri.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2025 TORINO – Allenatore: Baroni (nuovo) Acquisti: Bayeye (Cen, Radnicki, FP), N’Guessan (Dif, NK Bravo, FP), Pellegri (Att, Empoli, FP), Popa (Por, Cluj, FP), Rauti (Att, Vicenza, FP), Sazonov (Dif, Empoli, FP), Silva (Cen, Crotone, FP) Cessioni: Elmas (Cen, Lipsia, FP), Karamoh (Att, S), Linetty (Cen, S), Borna Sosa (Dif, Ajax, FP), Salama (Att, Reims, FP), Seck (Att, Partizan, P) Oggi giocherebbe così (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Adams, Vlasic; D. Zapata.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2025 UDINESE – Allenatore: Runjaic (nuovo) Acquisti: Abankwah (Dif, Watford, FP), Bayo (Att, Watford, FP), Bertola (Dif, Spezia, D), Ebosele (Dif, Watford, FP), Ebosse (Dif, Jagiellonia, FP), Esteves (Dif, Yverdon, FP), Semedo (Att, Vizela, FP) Cessioni: Bijol (Dif, Leeds, D), Kabasele (Dif, S), I. Touré (Dif, Lorient, FP), Oggi giocherebbe così (3-4-1-2): Okoye; T. Kristensen, Giannetti, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin, Lucca.