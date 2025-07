Calciomercato Genoa, Ostigard torna in Serie A: il difensore torna in rossoblù, il comunicato

Calciomercato Genoa, Leo Ostigard torna in Serie A: il difensore torna in rossoblù, il comunicato ufficiale del club

Il Genoa ha ufficializzato l’ingaggio del difensore norvegese Leo Skiri Ostigard, che arriva dal Rennes con la formula del prestito con diritto di riscatto, destinato a diventare obbligo al verificarsi di specifiche condizioni contrattuali. Dopo aver sostenuto le visite mediche nella giornata di ieri, Ostigard è stato annunciato oggi come nuovo rinforzo per la rosa allenata da Patrick Vieira.

Nato il 28 novembre 1999 a Åndalsnes, Ostigard è un centrale difensivo potente e grintoso, noto per la sua abilità nei duelli aerei e per la grande concentrazione tattica. Con oltre 200 presenze tra campionati nazionali e coppe, ha maturato una significativa esperienza tra Inghilterra, Francia e Italia, affermandosi come uno dei prospetti più promettenti del calcio scandinavo.

Il suo ritorno in Italia segna un nuovo capitolo dopo la parentesi vissuta nella stagione 2021/2022 proprio con la maglia del Genoa. In quell’annata si era già fatto notare per la determinazione e la solidità, doti che lo hanno poi portato al Napoli, con cui ha vinto lo scudetto nella stagione successiva. Con la nazionale maggiore norvegese conta ad oggi 31 presenze e una rete, consolidando il suo ruolo tra i titolari della selezione nordica.

Il tecnico rossoblù Patrick Vieira, ex centrocampista e campione del mondo con la Francia nel 1998, potrà così contare su un profilo che unisce talento, esperienza internazionale e conoscenza del campionato. L’arrivo di Ostigard risponde alla necessità del club di rinforzare il reparto arretrato in vista della nuova stagione di Serie A.

COMUNICATO – Leo Skiri Østigård è un nuovo giocatore del Genoa. Il difensore nato a Åndalsnes il 28 novembre 1999 arriva in prestito dal Rennes, con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. In Serie A Enilive ha vestito i colori rossoblù già nella stagione ‘21/22, vincendo in seguito uno scudetto con il Napoli. Con la Nazionale maggiore norvegese vanta 31 presenze e un gol. A livello professionistico ha all’attivo oltre 200 presenze e 14 reti con i club di appartenenza.

Bentornato a Genova, Leo!