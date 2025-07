Inter, al via la campagna abbonamenti 2025-2026! Inizia la fase di vendita libera: tutti i dettagli

Inter, al via la campagna abbonamenti 2025-2026! Inizia ufficialmente la fase di vendita libera: tutti i dettagli sui nerazzurri

Dalle ore 12:00 di martedì 29 luglio, è ufficialmente iniziata la vendita libera degli abbonamenti per assistere alla stagione calcistica 2025-26 dell’Inter, club guidato dal tecnico Simone Inzaghi, ex attaccante e allenatore vincitore di una Coppa Italia e due Supercoppe con i nerazzurri. Dopo le fasi dedicate ai rinnovi e agli iscritti alla waiting list, tutti i tifosi interisti possono ora sottoscrivere un abbonamento scegliendo tra due formule: FULL e PLUS.

Due formule per vivere San Siro Il club meneghino, forte della presenza di campioni come Lautaro Martínez, attaccante argentino e capitano della squadra, ha messo a disposizione due opzioni di abbonamento per agevolare diverse tipologie di tifosi. La formula FULL offre accesso a 24 partite: le 19 gare interne di Serie A, 4 della League Phase di UEFA Champions League e gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Tra i vantaggi dell’opzione FULL figurano:

Prelazione sui biglietti delle coppe europee

Piattaforma di rivendita attiva per 20 partite

Cambio utilizzatore (servizio a pagamento)

Prelazione per il rinnovo 2026-27, valida con almeno 8 accessi

Sconto del 15% sull’Inter Online Store

La formula PLUS, invece, include esclusivamente le 19 partite casalinghe di Serie A. Anche questa opzione offre vantaggi:

Prelazione per le coppe a eliminazione diretta

Rivendita attiva su 4 big match

Cambio utilizzatore (a pagamento)

Prelazione per il rinnovo con almeno 8 accessi

Sconto del 10% sullo store online nerazzurro

Come acquistare Il costo minimo parte da 20 euro a partita. Per completare l’acquisto è indispensabile possedere la tessera “Siamo Noi”, disponibile sul sito tdt.inter.it.

Con queste proposte, l’Inter punta a rafforzare il rapporto con la propria tifoseria offrendo formule flessibili e vantaggi esclusivi per un’esperienza indimenticabile allo Stadio San Siro.