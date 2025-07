Calciomercato Cagliari, ci siamo! Tutto fatto per Mazzitelli, è sbarcato in Sardegna! Le ultime

Calciomercato Cagliari, ci siamo! Ormai è tutto fatto per Mazzitelli, da poco è sbarcato in Sardegna! Le ultimissime sui rossoblù

Il centrocampista Luca Mazzitelli, classe 1995, è ormai ad un passo dal diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. Reduce da esperienze con Sassuolo, Monza e Frosinone, Mazzitelli è noto per la sua visione di gioco, l’equilibrio tattico e la capacità di inserirsi in area: caratteristiche preziose per il centrocampo rossoblù.

Accelerazione decisiva nell’affare Mazzitelli Nelle ultime ore l’operazione ha subito un’accelerazione decisiva. Il Cagliari, in cerca di rinforzi per affrontare una stagione ricca di sfide, ha intensificato i contatti, portando l’accordo vicino alla sua conclusione. Il calciatore è ora atteso per la firma del contratto, che sancirà il suo trasferimento in Sardegna.

Visite mediche a Villa Stuart: tutto pronto per il sì Questa mattina, Mazzitelli ha sostenuto con successo le visite mediche presso la clinica Villa Stuart di Roma, centro medico d’eccellenza nel panorama sportivo italiano. L’esito positivo degli accertamenti ha confermato l’idoneità fisica del giocatore, elemento imprescindibile per completare il passaggio al Cagliari. Il club sardo dimostra così grande attenzione nel garantire la solidità dei propri acquisti, puntando su profili affidabili e pronti ad inserirsi nel progetto tecnico.

Arrivo in Sardegna e prossimi passi Il centrocampista è arrivato oggi alle 18:40 all’aeroporto di Cagliari-Elmas, dove inizierà ufficialmente la sua nuova avventura. Dopo l’arrivo, Mazzitelli firmerà il contratto e svolgerà le prime formalità con la società, prima di mettersi a disposizione dell’allenatore rossoblù. A breve, Mazzitelli inizierà la preparazione pre-stagionale insieme ai nuovi compagni.

Un rinforzo strategico per il centrocampo Il Cagliari punta su Mazzitelli per dare maggiore qualità e profondità al reparto centrale, in vista di una stagione complessa in Serie A. La rapidità dell’operazione testimonia la determinazione del club nel costruire una rosa competitiva e pronta per il salto di categoria.