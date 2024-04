Rinnovo Maignan, cambia la volontà del portiere: la situazione

Mike Maignan potrebbe cambiare le sue volontà in queste settimane e aprire a un rinnovo con il Milan per il futuro

Il portiere francese, attualmente in scadenza nel 2026 e per il quale è partita da qualche settimana la trattativa per il prolungamento, avrebbe rivisto al ribasso l’iniziale richiesta da 8 milioni di euro netti complice anche una stagione decisamente sottotono. La fiducia è dunque in aumento con l’accordo che potrebbe essere trovato intorno ai 6 milioni di euro più bonus. Lo scrive Tuttosport.