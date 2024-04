Clamoroso – Feyenoord Ajax 6-0: non era mai successo prima

Eredivisie, batosta storica dei lanceri nel Klassieker tra Feyenoord e Ajax: a Rotterdam vittoria tennistica dei padroni di casa

Il De Klassieker ha avuto un esito clamoroso, con un punteggio che non si era mai registrato prima: il Feyenoord ha seppellito con 6 gol la fragilissima resistenza dell’Ajax, travolto con 3 gol per tempo. Le reti sono state firmate dai Paixao, Minteh, Hancko e, dopo l’intervallo, ancora da Minteh, Timber e Paixao.

Oltre ai gol, un dato su tutti racconta cosa sia stato il pomeriggio al De Kuip: i padroni di casa hanno concluso 30 volte, gli ospiti solo una. E va ricordato che già nella gara d’andata i campioni d’Olanda avevano vinto 4-0, per un totale di 10 gol a zero, qualcosa davvero di incredibile in un confronto tra le due big del Paese.