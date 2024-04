Calciomercato, il PSV dice addio ad un giocatore. Affare fatto

Calciomercato, il Burnley ha preso a parametro zero il terzino olandese Shurandy Sambo. Ecco le ultime sulla trattativa

Come riportato da Fabrizio Romano negli ultimi minuti, il Burnley ha preso a parametro zero il terzino olandese Shurandy Sambo. Ecco le parole sulla trattativa di calciomercato.

FABRIZIO ROMANO – «Il Burnley ha concordato un accordo per ingaggiare il terzino olandese Shurandy Sambo a parametro zero in estate, eccoci qui! Capisci che sarà un contratto quadriennale per Sambo al #BurnleyFC. Sambo, pronto a lasciare il PSV Eindhoven come agente libero e pronto per un nuovo capitolo in Inghilterra.»