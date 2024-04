Lazio Verona: Tudor ha tre gioielli (e non era scontato)

Lazio-Verona, voti e giudizi dei quotidiani sportivi dopo la vittoria dei biancocelesti: Tudor e i tre gioielli

Lazio-Verona ha portato in dote 3 punti importanti per la squadra di Tudor: con il terzo successo consecutivo in campionato i capitolini si sono avvicinati alla zona Champions e potranno giocarsi le loro carte fino in fondo. Ecco i tre migliori in campo. Il giornale di Roma è decisamente più entusiasta di quello di Milano e i voti lo dimostrano.

MANDAS – 7,5 da parte del Corriere dello Sport: «Esplosivo e decisivo sul colpo ravvicinato di Coppola a 10’ dal termine. Da rivedere qualcosa sulle uscite, ma quella parata vale quanto un gol». “Solo” 6,5 da parte de La Gazzetta dello Sport: «Da brividi un’uscita a vuoto nel primo tempo. Prodezza salva-vittoria su Coppola».

KAMADA – Altro 7,5 del Corriere: «Partita ordinata, precisa, con inserimenti continui. È in crescita costante, si vede che la fiducia di Tudor gli fa bene. Serve a Pedro un assist perfetto, lo spagnolo non lo sfrutta». Bene anche per Gazzetta, con un 7 in pagella: «Abile e sempre pronto nel fraseggio. Cresce nella ripresa. Entra nell’azione del gol».

ZACCAGNI – Il match-winner è un subentrato, un’altra scelta felice di Tudor. Terzo 7,5 per il Corriere: «Non poteva esserci miglior modo per tornare. Si crea da solo la ripartenza e il triangolo con Luis Alberto che lo manda in porta per il gol». Mezzo voto in meno dal giornale rosa: «Entra e inventa da protagonista il colpo dell’ex per sbloccare la gara. Col rinnovo può diventare un leader della Lazio».