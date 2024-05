Roma, la decisione sul ds: dal Nizza arriva Ghisolfi, poliedrico e coraggioso sul mercato

Alla scoperta di Florent Ghisolfi, dirigente francese che i Friedkin hanno scelto come nuovo direttore sportivo della Roma

La Roma ha scelto il suo direttore sportivo: come ripotato dal Corriere dello Sport la scelta dei Friedkin è ricaduta su Florent Ghisolfi, attualmente al Nizza. La proprietà giallorossa ha già pronto un contratto triennale per il dirigente 39enne.

Trascorsi da calciatore professionista non esaltanti, una volta appesi gli scarpini al chiodo ha lavorato come tecnico del Reims femminile, poi vice sempre al Reims, ma maschile e poi PSG (femminile) e Lorient. Nel 2019 cambia e passa alle scrivanie dei dirigenti, iniziando da capo scout del Lens. Noto per la sua ritrosia a comparire pubblicamente e per le scelte coraggiose sul calciomercato – tanto in entrata che in uscita con un occhio di riguardo ai giovani – è stato lui a volere fortemente Farioli lo scorso anno.