Fabregas presenta il COMO in Serie A: «VOGLIO VINCERE tutte le partite! Su Sanchez e Sensi...»

L’attuale allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la Milano Football Week. Il tecnico spagnolo ha risposto ad alcune domande sulla prossima stagione e sul mercato.

IL COMO IN SERIE A – «Vogliamo costruire una squadra per vincere tutte le partite. Dobbiamo avere idee chiare su come giocare, ho dei principi che non si possono negoziare. Poi vediamo come andrà la stagione»

IL MERCATO – «Sanchez e Mayoral sono nomi che escono solo sui giornali, non li abbiamo mai presi in considerazione. Per quanto riguarda Sensi è un giocatore che mi piace molto»