Pio Esposito, arriva la chiamata del Torino ad Ausilio. Questa la risposta del manager dell’Inter

Pio Esposito Inter, il Torino ha chiamato Ausilio per chiedere nuove informazioni, ecco cosa ha risposto il nerazzurro

Un altro attaccante dell’Inter potrebbe ben presto lasciare il club meneghino. Anche se, a differenza di Correa, non con un biglietto di sola andata. Si tratta di Francesco Pio Esposito, la punta che sta sorprendendo tutti in Serie B in prestito allo Spezia (14 reti in Serie B).

Tra i vari cub interessati al giocatore ci sarebbe anche il Torino, con il pressing destinato ad intensificarsi nelle prossime settimane, malgrado i nerazzurri abbiano già posto delle condizioni.

Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina in edicola infatti, ci sarebbe (il condizionale rimane d’obbligo) l’intenzione ad aprire ad una trattativa e si apprende di un primo contatto Vagnati-Ausilio già andato in scena. L’Inter però mette le cose in chiaro: la cessione, qualora dovesse concretizzarsi, dovrà avvenire con la formula del prestito secco, senza alcuna opzione per il riscatto.