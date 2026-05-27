Barcellona, niente Leao: chiuso l’accordo con Gordon, intesa col Newcastle a un passo

Anthony Gordon verso il Barcellona: intesa col giocatore, Newcastle vicino al sì. Leao fuori dai piani. Tutte le ultimissime

Il Barcellona ha deciso di accelerare sul mercato e, più che sulla difesa e sul nome di Bastoni, sta concentrando gli sforzi sull’attacco. L’obiettivo è trovare un’alternativa a Raphinha per la fascia sinistra, considerata una priorità tecnica.

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Nelle ultime ore il club blaugrana ha messo nel mirino Anthony Gordon, classe 2001 del Newcastle, già seguito da Bayern Monaco e Liverpool, dove è cresciuto da bambino.

Secondo Marca, il Barcellona ha già contattato l’attaccante e raggiunto un principio di intesa per portarlo alla corte di Hansi Flick. Gordon avrebbe dato «totale disponibilità», ma ora resta da trovare l’accordo con il Newcastle, che non ha intenzione di fare sconti.

I Magpies hanno aperto alla cessione, ma solo alle loro condizioni: la richiesta è di almeno 80 milioni di euro. Sky Sport Germania riferisce che l’accordo tra i club è vicino e che la trattativa potrebbe chiudersi entro 24 ore.

Se il Barcellona dovesse chiudere per Gordon, si esaurirebbero di fatto le altre piste per quel ruolo. Il club sta già lavorando con il Manchester United per la conferma di Marcus Rashford e tra le opzioni valutate c’era anche Rafael Leao, proposto da Jorge Mendes a Laporta. Una candidatura che però non ha mai convinto Flick né Deco.



