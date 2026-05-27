Iraola lascia il Bournemouth: «Penso di essermela goduta. Spero davvero che il club continui ad andare nella giusta direzione»

Iraola saluta il Bournemouth: «Penso di essermela goduta. Spero davvero che il club continui ad andare nella giusta direzione». Le parole

Prima di definire il proprio futuro, Andoni Iraola ha salutato il Bournemouth attraverso una lunga intervista pubblicata sui canali ufficiali del club inglese. L’allenatore ha tracciato un bilancio della sua esperienza sulla panchina delle Cherries: «Penso di essermela goduta. Nel mio ruolo è difficile divertirsi davvero: c’è pressione, bisogna ottenere risultati.

Però mi sento molto fortunato ad aver vissuto questo momento del club e ad aver guidato questi giocatori».

Tra i ricordi più intensi della sua avventura c’è il clamoroso 3‑0 inflitto al Manchester United nel febbraio 2024: «Incredibile questo momento. Credo sia stata la prima vera grande partita. Ricordo anche un’ottima gara contro il Newcastle, ma Old Trafford in trasferta: scenario perfetto».

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Iraola ha poi analizzato l’identità tattica della squadra, rimasta coerente nel tempo: «Se analizzi i nostri risultati, spesso abbiamo recuperato molti punti da situazioni di svantaggio. È vero che a volte abbiamo perso punti quando eravamo avanti, perché non abbiamo mai cambiato troppo il nostro stile in base al risultato. Io non mi sento sicuro con undici giocatori dietro la palla nella nostra area. Mi sento molto più sicuro quando giochiamo nella metà campo avversaria, anche se lasciamo spazio dietro».

Tra i momenti più significativi, il tecnico ha ricordato anche le vittorie contro Arsenal e Manchester City nel giro di pochi giorni: «Farlo nella stessa settimana ci ha fatto capire che potevamo competere anche contro le grandi squadre. All’epoca il City non perdeva da quasi un anno intero. Dopo quella partita iniziarono una serie negativa, ma in quel momento batterli era qualcosa di enorme».

Sul rapporto con lo spogliatoio, Iraola ha mostrato grande affetto: «Giochiamo a quiz sul calcio, scherziamo tanto… sono cose che ci fanno stare bene insieme. Lo dico sinceramente: mi mancherà ogni giorno qui. Abbiamo problemi da risolvere, partite da preparare, colloqui con i giocatori, ma sentivo sempre che avremmo trovato una soluzione insieme. C’è un’atmosfera in questo club in cui tutti vogliono contribuire. E non è facile trovarla».

Iraola lascia il Bournemouth dopo aver centrato una storica qualificazione in Europa League: «Quando abbiamo ottenuto la qualificazione europea, ho pensato: “Almeno posso restituire qualcosa”. Questa nuova avventura sarà enorme per il club, e io continuerò a seguirlo e a godermelo da lontano. Spero davvero che il club continui ad andare nella giusta direzione».



