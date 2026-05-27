Marotta spiazza tutti su Bastoni: «Assolutamente non ha espresso la volontà di andare via. Penso che resterà con noi»

Marotta sulla possibile cessione di Bastoni: «Assolutamente non ha espresso la volontà di andare via. Penso che resterà con noi»

Parole chiarissime da parte di Giuseppe Marotta sul futuro di Alessandro Bastoni. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il presidente dell’Inter ha di fatto confermato il recente interesse del Barcellona per il difensore nerazzurro, ribadendo però con decisione la volontà del giocatore di restare a Milano.

Un messaggio diretto, che sottolinea come Bastoni sia considerato un elemento centrale nel progetto tecnico dell’Inter. Il difensore azzurro viene infatti ritenuto uno dei pilastri presenti e futuri della squadra, motivo per cui il club non ha alcuna intenzione di prendere in considerazione un’eventuale cessione.

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PAROLE – «Se un giocatore va via, è lui ad avere espresso la volontà di andare via. Devo dire che Bastoni assolutamente non ha espresso la volontà di andare via. E’ contento qui, quindi noi non abbiamo la necessità di doverlo cedere. Penso che resterà con noi ancora».