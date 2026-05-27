Tottenham, virata su Robertson! Accordo verbale raggiunto: Juventus ormai lontanissima

Andy Robertson dice sì al Tottenham: sfuma definitivamente la pista Juventus che ci aveva provato in queste settimana. Tutti i dettagli

La Serie A è appena andata in archivio e il mercato sta per entrare nel vivo, ma uno dei primi obiettivi della Juventus sfuma subito. Come riportato da Fabrizio Romano, Andy Robertson ha raggiunto un accordo verbale totale con il Tottenham: firme attese nei prossimi giorni, poi arriverà l’annuncio ufficiale.

La Juve aveva provato a inserirsi con una proposta diretta al giocatore, ma Robertson aveva già un’intesa con gli Spurs e stava solo aspettando la certezza della permanenza in Premier League.

Il terzino sinistro classe ’94 arriva a Londra a parametro zero, dopo la scadenza del contratto con il Liverpool. Già cercato a gennaio, è rimasto un obiettivo anche con l’arrivo di Roberto De Zerbi sulla panchina degli Spurs. Robertson lascia i Reds dopo quasi dieci anni – era arrivato nel 2017 dall’Hull City – e sceglie di restare in Premier League, forte della sua esperienza e della capacità di giocare sia da terzino sia più avanzato sulla linea dei centrocampisti.

Il tentativo bianconero nasce da una richiesta precisa di Luciano Spalletti, intenzionato a inserire in rosa profili di personalità e leadership. In quest’ottica rientrano anche i nomi di Alisson e Salah.

Sul portiere, però, il Liverpool continua a fare muro: Alisson non vuole forzare l’uscita e ha ancora un anno di contratto. Per Salah, invece, la pista Juve non è percorribile: l’egiziano ha lasciato i Reds a fine contratto, come Robertson, ma resta forte il pressing dell’Arabia Saudita.