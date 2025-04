Ligue 1, i risultati della 28ª giornata: il PSG campione di Francia; corsa Champions, Nizza ko, solo pari per il Monaco, stasera Lione Lille

Il PSG festeggia la vittoria della Ligue 1 con 7 giornate d’anticipo: ai parigini basta un gol di Doué contro l’Angers per festeggiare il titolo. Alle loro spalle invece prosegue senza sosta la corsa per la Champions League, che vede i passi falsi del Nizza, battuto ieri 2-1 dal Nantes, e il pareggio del Monaco contro il Brest. Questa sera altra sfida importante per i piazzamenti europei, con Lione e Lille in campo.

Nizza-Nantes 1-2 (11′ Augusto, 14′ Abdi [N], 38′ Abline)

PSG-Angers 1-0 (55′ Doué)

Brest-Monaco 1-1 (42′ Kohn aut, 63′ Zakaria rig. [M])

Lione-Lille ore 21.05

LIONE (4-3-3): Perri; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico; Tessmann, Matic, Tolisso; Almada, Lacazette, Nuamah. All. Maciel.

LILLE (4-3-3): Chevalier; Meunier, Diakité, Ribeiro, Gudmundsson; Gomes, André, Mukau; Bakker, David, Haraldsson. All. Genesio.