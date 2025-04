Conceicao: «Ci sono alcuni errori individuali e non solo in difesa; in avanti sprechiamo molto, ma ci sono anche segnali positivi»

Le parole di Sergio Conceicao, tecnico del Milan, dopo il pareggio ottenuto dai rossoneri a San Siro contro la Fiorentina

Sergio Conceicao ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Milan contro la Fiorentina. Di seguito le parole del tecnico rossonero.

GLI ERRORI – «Ci sono alcuni errori individuali ma non solo in difesa. C’è qualche comportamento che stiamo cercando di migliorare, sui cui stiamo lavorando. Anche a Napoli c’è stato un gol così. In avanti pure sprechiamo troppe occasioni. I primi 20/25 minuti non sono andati come volevamo, ma il responsabile che sono io che sono l’allenatore».

SEGNALI POSITIVI – «Questa è la terza partita in sei giorni e la squadra mi ha dato un segnale. Con l’Inter per 90 e passa minuti siamo stati equilibrati. La qualità è un insieme di caratteristiche che i giocatori devono avere, serve anche la giusta personalità per entrare in partita».

SUL CAMBIO DI MUSAH – «In allenamento ha fatto molto bene, non c’era motivo per non giocare. Avevo capito poi che non era in partita, però succede ci sono partite che girano così».

SU THEO – «A livello offensivo tutti riconosciamo a lui grandissime qualità, riesce a creare difficoltà agli avversari. Come tutti i laterali con una difesa a 5 sarebbero più protetti. Noi con l’Inter ad esempio avevamo un quinto uomo che difendeva».

SE FOSSI DIRIGENTE TI CONFERMERESTI? – «(ride, ndr) Sono deluso, ma adesso mi è venuto da ridere».