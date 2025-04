Bernabé: «Me lo aspettavo così il primo gol in Serie A, in allenamento lo provo sempre; un punto importante per salvarci»

Le parole di Adrian Bernabé, centrocampista del Parma, dopo il pareggio ottenuto dai ducali in casa contro l’Inter

Adrian Bernabé ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio ottenuto dal Parma contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

«Me l’aspettavo così il primo gol in A, è un tiro che mi piace fare e lo provo molto in allenamento: mi è andata bene. Dove mi trovo meglio in campo? Difficile rispondere, mi piace muovermi durante la partita senza dare riferimenti ai centrocampisti avversari. Mi piace giocare da mezz’ala, ma anche da regista. Non siamo cambiati tanto, diversi acquisti ci stanno dando una grande mano. Oggi è stata una bella partita, deve essere un punto importante per raggiungere la salvezza»