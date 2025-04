Premier League, i risultati della 31ª giornata: l’Arsenal si ferma sul pari con l’Everton; l’Aston Villa ferma il Nottingham Forest

Si riaccende la corsa Champions League in Premier League: nella 31ª giornata rallentano sia Arsenal che Nottingham Forest: i Gunners non vanno oltre al pari contro l’Everton, alle loro spalle i Garibaldis perdono in casa contro l’Aston Villa, che aggancia così il Manchester City al quinto posto (che vale lo slot extra per il Ranking). In zona retrocessione vittoria importantissima del Wolverhampton nello scontro diretto contro l’Ipswich Town. Il Palace batte il Brighton, mentre tra West Ham e Bournemouth finisce in parità.

Arsenal-Everton 1-1 (34′ Trossard, 49′ Ndiaye rig. [E])

Ipswich Town-Wolverhampton 1-2 (16′ Delap [I], 72′ Sarabia, 84′ Strand Larsen)

Crystal Palace-Brighton 2-1 (3′ Mateta, 31′ Welbeck [B], 55′ Munoz)

West Ham-Bournemouth 2-2 (38′ Evanilson, 61′ Fullkrug [WH], 68′ Bowen [WH], 79′ Evanilson)

Aston Villa-Nottingham Forest 2-1 (13′ Rogers, 15′ Malen, 57′ Silva [NF])