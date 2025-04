Parma Inter, un pari che complica i piani nerazzurri: nella volata finale rischia di giocare il doppio delle partite del Napoli

Inter, il pareggio con il Parma rischia di rovinare la corsa Scudetto dei nerazzurri: il Napoli può accorciare e con la metà delle partite…

Doveva essere una giornata favorevole all’Inter, e invece rischia di trasformarsi in un ostacolo nella corsa Scudetto. Il 2-2 contro il Parma, maturato dopo un doppio vantaggio, frena i nerazzurri nel momento in cui avrebbero potuto allungare e chiudere, almeno in parte, il discorso tricolore. Il Napoli, atteso lunedì dal difficile incrocio col Bologna al Dall’Ara, ora potrebbe portarsi a -1 in caso di vittoria, o restare a -3 con un pareggio. Un margine minimo che rischia di generare nuova pressione su una squadra attesa da un calendario complicato: doppio confronto con il Bayern Monaco, sfide con Cagliari, Bologna, Roma e un derby di Coppa Italia.

Il finale di stagione offrirà all’Inter un calendario sulla carta più abbordabile – Verona, Torino, Lazio e Como – ma molto dipenderà dal cammino europeo: un’eventuale semifinale di Champions significherebbe carichi extra sia sul piano fisico che mentale. Intanto il Parma, con la sua rimonta, ha riaperto i giochi: già oggi il Napoli ha tre partite da disputare in meno rispetto all’Inter, che potrebbero diventare fino a sette – il doppio – se i nerazzurri dovessero andare avanti in tutte le competizioni. Un divario potenzialmente decisivo in un rush finale che si preannuncia più aperto del previsto.