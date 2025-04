Muller Bayern Monaco, ufficiale l’addio! Il commento tedesco: «La società ha deciso di non rinnovare»

Ufficiale l’addio al Bayern Monaco di Thomas Muller. Il trequartista tedesco annuncia l’addio dopo le voci degli ultimi giorni

Termina dopo 25 anni il rapporto tra Thomas Muller e il Bayern Monaco. Ad ufficializzarlo lo stesso giocatore tedesco che dopo le recenti voci ha infatti condiviso un messaggio annunciando l’adido:

«Cari tifosi del Bayern, dopo le recenti speculazioni su di me, con questa lettera vorrei cogliere l’occasione per fare chiarezza. Anche dopo tutti questi anni, a prescindere dai miei minuti di gioco, mi diverto ancora un sacco a stare in campo con i ragazzi e a lottare insieme per i titoli per i nostri colori. Questo ruolo me lo sarei immaginato bene anche l’anno prossimo. Tuttavia, il club ha deliberatamente deciso di non negoziare un nuovo contratto con me per la prossima stagione. Anche se questo non ha soddisfatto i miei desideri personali, è importante che il club segua le proprie scelte. Rispetto questo passo, che il Consiglio e il Consiglio di vigilanza non hanno sicuramente preso alla leggera.

Le uscite in pubblico nelle ultime settimane e mesi, comprensibilmente non mi sono piaciute. Qui, però, trovo un nesso con il mio calcio: anche questo non è sempre stato caratterizzato dalla perfezione, ma positivamente da un pensiero avanti verso il futuro. Sento apprezzamento da parte di tutti coloro che mi sono stati vicini per tutto il tempo in questo club e provo una profonda gioia per aver trascorso 25 anni incredibilmente intensi nella mia squadra del cuore. Attraverso tanti bei momenti condivisi, sarò sempre legato al FC Bayern e a voi. Ora l’attenzione totale è sui nostri obiettivi di questa stagione. Sarebbe un sogno per me portare di nuovo a casa il campionato e raggiungere la tanto attesa finale di Champions a fine maggio. Darò tutto per questo! Grazie per tutto quello che è stato e tutto quello che deve ancora venire. Sempre avanti FC Bayern! Il tuo Thomas».