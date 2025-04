Palladino: «Erano anni che non si vedeva una partita così bella; Champions? Devo fare il pompiere» - Calcio News 24

Le parole di Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, dopo il pareggio ottenuto dai viola a San Siro contro il Milan

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio della Fiorentina contro il Milan. Di seguito le sue parole.

LA PARTITA – «Oggi siamo venuti qui e abbiamo affrontato una grande squadra a livello individuale come il Milan, che ha dei calciatori che si possono accendere in qualsiasi momento. La Fiorentina ha giocato con personalità, coraggio, qualità tecniche. Abbiamo avuto tante occasioni per vincere, ma avremmo anche potuto perdere. È stata una bellissima partita. Mi è piaciuto davvero l’atteggiamento della mia squadra, che ha dato tutto quello che poteva. Abbiamo fatto 7 punti contro Milan, Atalanta e Juve: la strada è quella giusta».

GUDMUNDSSON – «È ovvio che i calciatori vogliono restare in campo, ma per me sono tutti importanti allo stesso modo. Avevo bisogno di forze fresche perché il Milan aveva appena fatto i cambi, per quello ho messo Beltran per Gudmundsson».

KEAN – «Kean ha fatto una grandissima prestazione, mettendo in difficoltà tutta la retroguardia del Milan. Tutti l’hanno fatto, anche il nostro portiere fenomeno De Gea. Erano anni che non vedevo una partita così bella, avvincente. È bello per il calcio italiano».

CHAMPIONS – «Io ora come ora devo fare il pompiere. Noi stiamo crescendo, dobbiamo continuare così perché abbiamo preso davvero una bella strada. Dobbiamo essere ambiziosi, ma al contempo tenere la testa bassa e pedalare. È tutto aperto e ce la giocheremo fino alla fine».

PASSI FALSI – «Contro le squadre medio-basse abbiamo avuto delle indecisioni, vedi Verona o Torino con un uomo in più. Abbiamo perso punti per strada, l’obiettivo da qui alla fine è proprio quello di fare grandi prove anche contro squadre che lottano per altre posizioni di classifica».