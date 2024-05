FANTACALCIO: leader tecnico - Il top della giornata 38: Simy

Semplicemente, CN24 individua il giocatore più determinante del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Simy

Semplicemente, CN24 individua il giocatore più determinante del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Simy.

Alcuni dicono che il calcio sia uno sport semplice, altri forse non sono così d’accordo.

Di certo, dirigere quest’anno la Salernitana, tanto semplice non deve essere stato.

Con soli 17 punti conquistati è stata la peggior squadra da quando la Serie A ne comprende venti.

Sousa, Inzaghi (Filippo, chiaramente), Liverani, Colantuono.

De Sanctis, Sabatini.

Si può dire che nessuno di loro ci sia riuscito fino in fondo. Con attenuanti, forse anche alibi veri e propri, ma di fatto nessuno di loro è stato all’altezza.

Eppure, il calcio, alcuni dicono sia semplice.

Boulaye Dia ha rappresentato, probabilmente, il problema principale.

E la Salernitana è come se ne fosse rimasta in qualche modo ostaggio per tutta la stagione.

Ikwuemesi, Tchaouna, Botheim, Weissman, Cabral…

Soluzioni tattiche macchinose. Cognomi al limite del cacofonico.

Quando la soluzione era davanti agli occhi.

Impossibile da non scorgere.

Una soluzione che svettava, letteralmente, tra le altre.

Semplice.

Simy.

Un cognome semplice.

Un gioco semplice.

Palla in area a quello più alto.

Come ai bei tempi. Come ai videogiochi di soccer nelle sale. Come ai tornei all’oratorio.

Non serve altro. Basta essere più alti degli altri e stare in area.

E il tuo lo fai.

Doppietta a San Siro.

La Salernitana non ne aveva mai segnati 3 in campionato quest’anno.

Noi in realtà non abbiamo gli strumenti per capire se il calcio in fondo sia complicato oppure no.

Noi ci occupiamo di fantacalcio.

E se parliamo di fantacalcio, allora sì, pensiamo sia semplice.

Un gioco semplice per giocatori semplici.

Come Simy.