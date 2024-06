Germania-Scozia, la sfida tra i bomber: McTominay centrale, Muller la mossa dalla panchina di Nagelsmann

Germania Scozia apre gli Europei: gli scozzesi sperano nei gol di McTominay, per i tedeschi il jolly dalla panchina è Muller

Germania-Scozia aprirà Euro 2024, in una sfida che servirà ai padroni di casa per partire subito con la spinta giusta dai blocchi di partenza, mentre invece per gli scozzesi si tratta dell’occasione di mettere i bastoni tra le ruote degli avversari e provare a prendere almeno un punto che potrebbe essere decisivo per la qualificazione.

Occhio quindi alle bocche di fuoco in zona gol: Nagelsmann potrebbe avere un problema in attacco: Fullkrug nonostante l’ottima stagione in Champions con il Borussia non sembra un attaccante di calibro internazionale, mentre Havertz è un giocatore di indubbio talento, ma discontinuo. Nelle ultime amichevoli la squadra ha creato molto, ma segnato poco. Toccherà allora a Thomas Muller, miglior realizzatore tra i convocati? La colonna del Bayern ha segnato 10 gol in 19 partite ai mondiali, ma 0 nelle 15 gare nei precedenti Euoropei e per il ct è una soluzione da schierare a partita in corso. Per la Scozia invece il giocatore chiave in avanti non è Shankland, punta degli Hearts, ma Scott McTominay, centrocampista box-to-box dello United e miglior marcatore per i suoi nelle qualificazioni: 7 gol (record), con tanto di doppietta alla Spagna.