Roma, le pagelle dopo il pari con la Juve: Ranieri la decide con i cambi, Konè battagliero, Celik in ombra

Roma, quindicesimo risultato utile consecutivo per la squadra di Ranieri, che trova il pari con la Juve, le pagelle del tecnico e il migliore e peggiore

Quindicesimo risultato utile consecutivo per la Roma di Ranieri: il tecnico pareggia contro la Juve grazie ai cambi – l’ingresso di Shomurodov mette in difficoltà la fase difensiva bianconera e l’uzbeko trova poi il gol del pari – e ottiene un punto che permette alla squadra di rimanere in corsa per la zona Champions. Per la Gazzetta dello Sport il migliore in campo non è però l’attaccante, ma Koné, autore di una partita di grande generosità in cui combatte su moltissimi palloni. Prova non delle migliori invece per Celik, goffo in occasione del gol di Locatelli e spesso con il passo sbagliato.

ALLENATORE – Ranieri 6: «A inizio ripresa la sua bacchetta magica pesca Shomurodov. Ma l’atteggiamento è troppo difensivo sia all’inizio che alla fine. Poca elettricità».

MIGLIORE – Koné 6.5: «Parte lento, poi carbura e vince duelli importanti. Lotta con Thuram, spreca un’azione in superiorità con Elsha. Ma pulisce tanti palloni».

PEGGIORE – Celik 5.5: «Fatica, quando la palla arriva dalle sue parti spesso ristagna. Non ha la gamba per far male, goffo di testa sul gol di Locatelli».