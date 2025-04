Bayern Monaco, Musiala out, Kompany si affida a Muller: rottamato dai bavaresi, ma leader in Champions

Bayern Monaco, Thomas Muller da rottamato a leader: sarà lui a guidare i bavaresi nella doppia sfida contro l’Inter, ma a fine stagione sarà addio

Il Bayern Monaco può tirare un mezzo sospiro di sollievo: nessun nuovo infortunio nelle ultime 24 ore in vista della sfida con l’Inter. Kane e Goretzka saranno della partita, nonostante i rispettivi acciacchi accusati ad Augsburg. L’elenco degli indisponibili resta lungo (Neuer, Upamecano, Davies, Ito, Pavlovic, Coman), ma il colpo più duro è l’assenza di Musiala: lo strappo muscolare rimediato contro l’Augsburg lo terrà fuori circa otto settimane. Il 22enne è il tipo di giocatore in grado di spaccare una gara da solo, e senza di lui Kompany si affida all’esperienza di Thomas Muller, chiamato all’ennesima resurrezione in un momento delicatissimo.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, Muller è stato di fatto “rottamato” dalla dirigenza bavarese dopo 25 anni in maglia rossa: Hoeness ha tagliato corto, dicendo che non ha senso continuare a giocare spezzoni di partita. Ma sabato è arrivato l’annuncio del rinnovo a tempo fino a luglio, per permettergli di chiudere la carriera disputando il Mondiale per Club. Il campione del mondo 2014 ha chiarito: «Avrei voluto continuare, ma non mi è stata fatta alcuna offerta». Ora, con Musiala fuori gioco, tocca proprio a lui fare la differenza contro l’Inter. Il bambino è ai box, e il Bayern spera che il vecchio Thomas possa tener vivo il sogno Champions.