Champions League, Acerbi scalpita: dopo Haaland è pronto a bloccare anche Kane

Champions League, Francesco Acerbi pronto alla sfida contro Harry Kane: l’inglese a segna 34 volte, ma il difensore si esalta in queste sfide

Francesco Acerbi è diventato una sorta di “cacciatore di bomber” in casa Inter, capace di spegnere i migliori attaccanti d’Europa in campo e poi “esibirne lo scalpo” sul proprio profilo Instagram. Da Haaland a Lukaku, passando per Kean e Retegui, la sua galleria personale è ormai un museo dei centravanti neutralizzati. Ora tocca a Harry Kane, l’obiettivo più ambizioso finora. L’inglese è reduce da una stagione impressionante con 34 gol in 39 partite e guida sia il Bayern in Bundesliga sia la classifica marcatori, nonostante un recente colpo al piede che, però, non dovrebbe impedirgli di scendere in campo. Acerbi è pronto alla sfida: più è difficile, più lui si esalta.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, la sua presenza sarà cruciale: l’Inter ha subito solo due reti in Champions e con lui in campo soltanto una. Acerbi si presenta con la giusta rabbia dopo la brutta ripresa contro il Parma e con energie ben dosate, grazie alla gestione intelligente di Inzaghi che gli ha concesso riposo tra Coppa Italia e campionato. Il tecnico gli affiderà il compito più delicato: disinnescare Kane per regalare ai nerazzurri un altro passo avanti nel sogno europeo. Poi, magari, si potrà anche iniziare a parlare del suo futuro ancora in maglia nerazzurra.