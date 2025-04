Torino, Elmas riscatto possibile? Le parole di Cairo, le mosse granata e il retroscena con un fan – VIDEO 

Torino, il riscatto di Eljif Elmas è possibile? Ecco la situazione, le cifre, le parole del presidente Urbano Cairo ed un particolare retroscena

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Sotto la voce delle poche, pochissime, note positive del pareggio confezionato dal Torino di Paolo Vanoli questo pomeriggio contro il Verona troviamo – manco a dirlo – il nome di Eljif Elmas. Suo il gol realizzato poco dopo l’ora di gioco del match a firmare l’1-1 finale, sua una delle performance migliori tra quelle inanellate dagli uomini in maglia granata tra le mura amiche.

Pensare, che quello odierno è il quarto sigillo messo a segno in sette partite dal macedone sin dall’approdo all’ombra della mole lo scorso gennaio. Numeri da capogiro insomma, che ogni volta qualora aggiornati (in positivo naturalmente), riportano a galla nelle menti e nei pensieri dei tifosi piemontesi un carico di interrogativi circa il futuro del ‘proprio’ numero 11.

Ironia della sorte, a chiedere delucidazioni su quel che sarà il destino dell’ex Napoli al presidente del Torino Urbano Cairo quest’oggi ci ha pensato proprio…un fan. Forse incuriosito dal capannello di uomini che circondava l’imprenditore intento a rispondere come di consueto alle domande dei giornalisti dopo la gara, un supporter ha – educatamente – spronato l’editore a ‘riscattare’ Elmas. «Ci proviamo» ha risposto Cairo, prima di continuare con i cronisti: «Finiamo il campionato e poi vediamo».

I 17 milioni di euro necessari per assicurarsi il cartellino dell’esterno (in prestito con diritto di riscatto dal RB Lipsia) sembrano – almeno se comparati con la storia recente del Torino – una cifra tutt’altro che banale per le casse del club di Cairo. Possibile che il dt Davide Vagnati possa sfruttare i rapporti ormai tracciati con la controparte tedesca per arrivare ad uno sconto sul prezzo? Assolutamente sì, magari puntando sulla volontà del giocatore in ottica permanenza, ergo sulle eventuali pressioni dell’entourage.

D’altronde sarebbe un errore da matita blu sbarazzarsi senza nemmeno fare un tentativo per un talento che in Piemonte si è ri-scoperto grande e che sembra calzare alla perfezione il vestito cucito su misura da mister Vanoli. Per imbastire le fondamenta di un ciclo positivo ed abbandonare la visione miope e imprevidente a cui (troppo) spesso la piazza granata è stata abituata in questi ultimi anni si può partire da qui.

GUARDA QUI IL VIDEO URBANO CAIRO COMMENTA IL RISCATTO DI ELMAS COL TORINO, LA VIDEO INTERVISTA AL PRESIDENTE GRANATA DOPO IL MATCH COL VERONA