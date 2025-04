Bologna Napoli, Salvatore Bagni: «Conte e Italiano stanno facendo due miracoli, nessuna delle due gioca per il pari»

Bologna Napoli, le parole di Salvatore Bagni in vista della sfida di questa sera al Dall’Ara: «Il pareggio non andrebbe bene per nessuna delle due»

Questa sera al Dall’Ara sfida decisiva tra Bologna e Napoli: per i padroni di casa l’occasione di cementificare la qualificazione in Champions, per i gli ospiti quella di andare ad un punto dall’Inter. Non si gioca per il pari stasera, come ha detto Salvatore Bagni in una intervista all’edizione bolognese del Corriere della Sera. Di seguito le sue parole.

DUE ALLENATORI CORAGGIOSI – «Conte e Italiano hanno fatto due miracoli, stanno facendo cose straordinarie. I giocatori li seguono, hanno stima di loro, è evidente. Sono due allenatori credibili che hanno saputo trasmettere il proprio sapere».

CONTE SQUALIFICATO, MA PRESENTE – «E anche Conte non è uno che sta seduto a guardare, proprio no. In qualche modo darà anche lui indicazioni, aggiustamenti e poi i cambi».

IL RITORNO DI NERES E DEL 4-3-3 – «Un bel ritorno. A causa degli infortuni è stato costretto a fare il 3-5-2, sempre con idee brillanti e ha raccolto quello che poteva. Giocando a 4 ha fatto tanti punti, vediamo».

DIFESA VS ATTACCO: CHE PARTITA SARÀ? – «Ognuno metterà in campo le proprie qualità senza grossi tatticismi. Nessuno vorrà accontentarsi di un pareggio. Il Napoli deve vincere, deve tenere il passo dell’Inter e non farsi staccare. Il Bologna poi gioca sempre per vincere e ora come ora è il peggior avversario da incontrare. Non solo per il Napoli, per tutti».

CORSA CHAMPIONS: CHI AVANTI? – «Il Bologna è la mia preferita, poi c’è la Juve che ha solo quell’obiettivo. Alla Lazio non era stato chiesto questo ma ora è lì, alla Roma forse sì, era uscita e ora è rientrata forte, mentre non penso molto alla Fiorentina. Direi che l’avversario dei rossoblù è la Juve».

PERCHÉ LA JUVE HA FALLITO – «Sarò telegrafico: Bremer che si rompe, i grandi acquisti che non hanno reso».

LA FORZA DEL CLUB È ALLA BASE – «Sì. La società è fondamentale e a Bologna lavora benissimo da anni. Crescita graduale, equilibrio nelle difficoltà, scelte dirigenziali giuste, da Saputo a Fenucci a Sartori. Giusta l’euforia per il sogno. La squadra sente e segue. L’ambiente straordinario fa il resto, ma a Bologna è così da sempre».

ITALIANO, SCELTA AZZECCATA – «Ovvio, lo davo per scontato il suo apporto (ride): ripetersi è difficilissimo. E lui è pure in finale di Coppa Italia. Non so se il Bologna arriverà in Champions, ma con questo assetto societario farà un grande campionato anche il prossimo anno. È lì e ci rimarrà».

I PREFERITI DI BAGNI – «Gli argentini sono straordinari, non mollano mai, hanno carisma, trascinano e i due giovani rossoblù sono lì. Però il mio preferito è Ferguson: comportamento, atteggiamento, leader. Gli scozzesi, vedi anche McTominay e Gilmour, sono tosti, orgogliosi. Ferguson può giocare ovunque, anche play, ma per me è una mezzala».

ORSOLINI DA NAZIONALE? – «Grandissima qualità. Merita la Nazionale che però fa il 3-5-2, modulo penalizzante per lui. Politano fa le due fasi, Orso è più attaccante, ma le partite cambiano e potrebbe essere utilissimo averlo lì».

IL PRONOSTICO PER STASERA? – «No, non posso. Il Napoli è la mia squadra, amo i napoletani, scendo tutte le settimane, è come se avessi giocato il giorno prima, un legame indissolubile».