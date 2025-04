Bologna Napoli, Bigon: «L'Inter rimane più completa, ma dopo la frenata... la differenza la possono fare le piccole cose, e io lo so bene!»

Bologna Napoli, le parole di Alberto Bigon: «Per noi Bologna non è mai una partita come le altre, il ricordo va allo Scudetto»

Alberto Bigon ha rilasciato una intervista a Il Mattino in vista della sfida di questa sera tra Bologna e Napoli. Di seguito le sue parole.

IL NAPOLI TORNA A BOLOGNA, DOVE NACQUE IL SECONDO SCUDETTO – «Ci sono posti speciali per le squadre di calcio e lì vivemmo una domenica straordinaria perché nel frattempo il Milan cadeva a Verona. Lo stadio era pieno di tifosi, una vera invasione. E sette giorni dopo il gol di Baroni alla Lazio ci diede lo scudetto».

POTREBBE ESSERE UN LUNEDÌ SPECIALE? – «La frenata dell’Inter è inattesa, resta per me quella di Inzaghi la rosa più completa. Ma quando due squadre sono così vicine, la differenza la possono fare poche cose: e le trappole arrivano sui campi delle “piccole”. E lo dice uno che nel 1973 ha perso uno scudetto nelle “fatal Verona” con il Milan».

SULLA MONETINA DEL 1990 – «Una fesseria insopportabile. Quel punto che ci diede la giustizia sportiva non ebbe peso sulla classifica. E poi, quelle erano le regole. Erano sbagliate? Infatti le cambiarono. Ma è una idiozia sentir ancora parlare della 100 lire di Alemao».

SULLE FOTO DEL CORPO SENZA VITA DI MARADONA – «Io non riuscirò mai a capire come uno della sua grandezza, un uomo che ha fatto felici generazioni di milioni di tifosi in tutto il mondo, sia morto così da solo, totalmente abbandonato in una casa. Io ancora non lo accetto, mi fa rabbia».

SU CONTE, SUO EX CALCIATORE – «Un predestinato. E per colpa sua litigai anche con il mio grande amico Giovanni Trapattoni. Io allenavo il Lecce e mi chiese che ne pensavo di Antonio, se era pronto per la Juventus. “Certo, nella testa e nei piedi”, risposi ingenuamente. Mi promise che lo avrebbe preso solo in estate ma era un inganno. A novembre già era a Torino. Ma al Trap l’ho perdonato subito».

VINCERE DA GIOCATORE È PIÙ BELLO – «È saggezza pura. Nel 1978, sia pure da veterano, avevo vinto lo scudetto della stella con il Milan con una squadra di ragazzini come Buriani, Novellino, Antonelli, Collovati, Baresi. I saggi eravamo io. Albertosi, Bet, Capello e ovviamente Rivera. Nulla a che vedere con le notti insonni vissute con il Napoli per discutere e confrontarmi con i leader di quella squadra super».

L’INSEGNAMENTO DEL SACRIFICIO – «Il mio 10 all’inizio, senza Maradona, era Massimo Mauro. Un altro simbolo. Avevo imparato da Maestrelli, Rocco e Liedholm cosa significava mettere da parte se stessi per la squadra. Per il bene del Milan, Rocco una volta a San Siro contro la Juve mi fece marcare Causio. Ma lui mi diceva che ero il suo miglior attaccante. E mi mandava in attacco a prendere le botte».

CONTE COME LUI? – «Ha vinto tantissimo, sa come pretendere il massimo dai suoi uomini. In questo è un leader straordinario: il mio Napoli sapeva essere essenziale e pratico. Non c’è nulla di più bello a vincere così».