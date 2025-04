Bundesliga, i risultati della 28ª giornata: la salvezza si avvicina per St. Pauli e Union Berlino, passo falso del ‘Gladbach

Union Berlino e St. Pauli ottengono due risultati importanti per rimanere anche la prossima stagione in Bundesliga. Le due squadre, note per le tifoserie molto hipster, ottengono dei punti chiave per la salvezza: i berlinesi battendo il Wolfsburg, mentre per i Kiezkicker (i calciatori del quartiere, soprannome della squadra di Amburgo) arriva un buon pareggio contro il Borussia M’Gladbach che spreca così un occasione per sorpassare Lipsia e Mainz e tornare in zona Champions League.

St. Pauli-Borussia M’Gladbach 1-1 (45+2′ Itakura [BM], 85′ Afolayan)

Union Berlino-Wolfsburg 1-0 (63′ Hollerbach)