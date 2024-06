Germania Scozia, le STATISTICHE dei tedeschi: i numeri e le curiosità dietro alla VITTORIA per 5-1

La Germania vince e convince contro la Scozia: ecco i numeri dietro al perentorio 5-1 della banda di Nagelsmann

La Germania debutta nel migliore dei modi in questo Europeo: successo per 5-1 contro una Scozia mai in partita. Ecco tre interessanti statistiche sui singoli e sulla squadra.

STORIA – Florian Wirtz è il terzo giocatore tedesco ad aver segnato il primo gol in assoluto di un’edizione degli Europei, dopo Gerd Müller nel 1972 e Karl-Heinz Rummenigge nel 1980.

PROVVIDENZA – Tutti e tre i gol di Niclas Füllkrug tra Europei e Mondiali sono arrivati da subentrato: record per un giocatore europeo, condiviso con l’ungherese Laszlo Kiss, il portoghese Rui Costa e un altro tedesco, André Schürrle (3/3 gol entrando a gara in corso in queste competizioni per tutti).

DOMINANTE – Questa è stata la prima volta in assoluto che una nazionale ha chiuso il primo tempo in vantaggio di almeno tre reti senza subire gol in una partita inaugurale di un Europeo. In aggiunta, la Germania ha segnato tre gol in un primo tempo di un match nel torneo per la prima volta nella sua storia.