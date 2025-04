Pagelle Barcellona Borussia Dortmund, i Top e i Flop del match

I top e i flop del match valido per il quarto di finale d’andata di Champions League: pagelle Barcellona Borussia Dortmund

Chi sono stati i migliori e i peggiori dell’andata del quarto di finale di Champions League tra Barcellona e Borussia Dortmund? Ecco per entrambe le squadre chi ha funzionato e chi no, in una gara che sembrerebbe avere già scritto il nome di una semifinalista con il netto 4-0

I TOP

Se nel mazzo del tridente blaugrana scegliamo Lewandowski invece di Raphinha e Yamal non è solo perché mette a segno una doppietta a differenza dei compagni di reparto, che si limitano a una rete (bel limite, per chi ha la fortuna di possedere gente del calibro del brasiliano e del giovane spagnolo). E non è neanche per la qualità delle reti fatte, tutto sommato di normale amministrazione, con un tocco di testa praticamente sulla linea di porta e una girata di destro che piega le mani di Kobel, niente di che per uno come lui. A convincerci – noi noi, ma crediamo tutti – è lo spirito eterno di questo bomber inarrestabile, che sul 3-0 va a rubare palla per innescare la ripartenza del poker. E che se riceve un colpo proibito, lo va a restituire subito: anche da questi particolari si giudica un giocatore. Nella disfatta tedesca è difficile elevare qualcuno: scegliamo Emre Can, che vede arrivare da tutte le parti gli scatenati blaugrana e non perde mai la tranquillità. Anzi, su un suo assalto alto al termine del primo tempo il Dortmund avrebbe la possibilità di pareggiare, se il peggiore in campo non la sciupasse.

I FLOP

Il reo citato poc’anzi è Guirassy: arriva in Catalunya forte della posizione di vice-cannoniere della competizione, ma appare alquanto disorientato e non è un modo di dire. Indicativi gli ultimi minuti prima dell’intervallo: su un pallone volante perde il senso dello spazio e cicca solo in area di rigore; quindi, non arriva all’appuntamento sull’unica bella cosa fatta da un evanescente Adeyemi; infine, quando ritrova le coordinate, manda a vuoto Cubarsi, ma spara sull’esterno della rete. Nella ripresa si prende pure un cartellino per ostruzione verso Szczesny al momento del rinvio. Nel Barcellona impossibile dare un 5,5 a qualcuno: diciamo che l’unico che si è disperato è stato Firmin per qualche gol sbagliato, ma avercene di insoddisfatti così…