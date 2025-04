Cassano su Conte: «Si è rotto i c*glioni di Napoli! De Laurentiis gli ha rovinato il giocattolo. Antonio allenerà qui»

Cassano dice la sua su quello che sarà il futuro di Antonio Conte a fine stagione nonostante l’annata positiva a Napoli

A Viva el Futbol, Antonio Cassano ha voluto parlare di quello che sarà il futuro di Antonio Conte: nel mirino di diverse squadre in queste settimane.

CASSANO – «Penso che a Conte siano fumati i cog…ni dopo l’addio di Kvara, lui sta andando oltre. Penso che alla fine sia che vinca che no, andrà via da Napoli. Lui aveva un’occasione clamorosa e gli hanno rovinato il giochino, lui non resta lì a vivacchiare. Conte cercherà un progetto vincente, vorrà andare a vincere. Tre squadre ci sono: o tornare alla Juve o il Milan o una follia alla Roma. A Conte di vivacchiare non frega un ca…».