Mercato Milan, Reijnders nel mirino delle big: Manchester City e Real Madrid pronti a una mossa a sorpresa!

Mercato Milan, Reijnders nel mirino delle big: City e Real Madrid pronti all’offerta per lui: le ultimissime in casa rossonera

Tijjani Reijnders si è affermato come uno dei protagonisti indiscussi della stagione del Milan, dimostrando un rendimento eccezionale. L’ex centrocampista dell’AZ Alkmaar ha già messo a segno ben tredici gol e fornito quattro assist, numeri che sottolineano il suo impatto decisivo sul campo.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate: sia il Real Madrid che il Manchester City hanno manifestato un forte interesse per il giocatore. Secondo quanto riportato da Tuttosport, entrambi i club sono pronti a presentare offerte significative per assicurarsi il talento olandese. Il futuro di Reijnders potrebbe riservare grandi sorprese.