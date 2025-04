Allenamento Lecce, tutti presenti tranne un giocatore. Il report della squadra di Giampaolo

Allenamento Lecce, le novità in casa giallorossa dopo la doppia seduta odierna considerando infortuni e possibili recuperi. Il comunicato UFFICIALE

Continua la preparazione in casa Lecce visto l’allenamento odierno che ha previsto una doppia seduta importante gli uomini di Giampaolo. Il comunicato ufficiale sulla situazione.

LA SITUAZIONE

La preparazione dei giallorossi in vista della gara di sabato con la Juventus è ripresa oggi con una doppia seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA. Tutti a disposizione di mister Giampaolo ad eccezione del solo Marchwiński.

Domani la squadra sarà impegnata in un allenamento mattutino al Via del Mare.