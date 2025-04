Cagliari Coppa Italia, la grande gioia dell’ex Barella dopo la vittoria dei sardi: «Orgoglioso di voi!»

Cagliari Coppa Italia, l’ex centrocampista rossoblu Barella esulta dopo il trionfo dei sardi. Ecco le parole dell’interista

Il Cagliari Primavera ha trionfato 3-0 contro il Milan nella finale della Coppa Italia, e di fronte a questo successo non poteva mancare un grande ex come Barella. L’attuale centrocampista dell’Inter si è voluto congratulare così nei confronti dei giovani giocatori sardi.

LE PAROLE – «Sono contentissimo per voi, avete esaudito un mio sogno, quello di vincere un trofeo con questa maglia».