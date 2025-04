De Siervo ottimista: «Vogliamo far crescere i settori giovanili in Italia. Ecco quale sarà il nostro piano»

Luigi De Siervo, ad della Serie A, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti dei settori giovanili in Italia

LE PAROLE – «Come Lega Serie A, dopo aver chiuso la vendita dei diritti audiovisivi per i prossimi anni, ora avremo più tempo per dedicarci alle nostre competizioni Primavera, al centro del nostro piano di sviluppo. Ci sono già i primi sponsor dedicati alla Primavera, altri arriveranno, e siamo al lavoro per portare sempre più persone sugli spalti a seguire le gare dei ragazzi. Occorre lavorare in sinergia per far crescere il livello dei settori giovanili, come ha detto il Presidente Gravina la valorizzazione dei vivai è una necessità. Dobbiamo quindi fare di necessità virtù, lavorando in modo compatto e programmando nei dettagli il percorso da intraprendere»