Pulisic fa GIOIRE i tifosi del Milan: «Io mi sento nel posto giusto! Per quanto riguarda la STAGIONE...»

Pulisic ha fatto impazzire di gioia i tifosi del Milan: le sue parole sulla stagione appena conclusa e sui rossoneri

Pulisic, uno dei principali volti positivi di questa stagione del Milan, ha rilasciato un’intervista a Goal.com. Di seguito le sue dichiarazioni sui rossoneri.

LA MIA STAGIONE AL MILAN – «Dal punto di vista calcistico individualmente è stata una stagione abbastanza buona. Sto facendo davvero bene, forse è la migliore stagione che abbia mai disputato. Mi sento come se fossi a posto. Sono entusiasta di essere tornato negli Stati Uniti per un po’, ho visto famiglia e amici e mi sono semplicemente goduto il tempo in campagna. Penso che sia importante, qualunque cosa accada, salvarsi, mettere da parte il gioco e tornare a casa con un buon atteggiamento e cercare di rilassarsi e riposarsi, vedere le persone che si amano».