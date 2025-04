Voti Udinese-Milan, i Flop di Runjaic: Kristensen non si riprende dall’inizio shock, Bijol va in tilt a causa di un attaccante rossonero

Tutti i voti ed i giudizi sulla prestazione dei calciatori dell’Udinese dopo la sconfitta casalinga per 4-0 contro il Milan. I dettagli

Lo 0-4 di Udinese–Milan non può che avere un corrispettivo nei voti della squadra di casa. Tra i rossoneri non ci sono insufficienze. Chi sono i flop della formazione di Runjaic? Ecco i giudizi de La Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera.

KRISTENSEN – Per Gazzetta non ci sono dubbi, lui è il peggiore con il 4 in pagella: «Inizia con un errore che poteva costar caro. Aggiunge altre indecisioni e uscite in ritardo. Sul 3-0 è preso in mezzo e lascia una voragine alle sue spalle». Per il Corriere si eleva al 5, non è il giocatore più meritevole di un giudizio negativo: «Avvio choc per il tuttofare della difesa: pasticcia e regala chance d’oro che il Milan sciupa. Non si riprende più».

BIJOL – 4,5 dal Corriere della Sera, che di meno non dà a nessuno. Motivazione secca: «Corteggiato dalle big, ma serataccia». Stesso voto dal quotidiano rosa: «Una chiusura su Jovic evita un gol fatto, ma non trasmette sicurezza al reparto neppure sulle palle alte. Abraham lo porta fuori posizione e lo manda in tilt».