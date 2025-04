Tudor carica la Juve: «Metteremo il casco e andremo in guerra, sarà come una finale! Thuram da valutare, le assenze…»

Le parole di Igor Tudor, allenatore della Juve, nella conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Lecce. Tutti i dettagli

Igor Tudor ha parlato nella conferenza stampa in vista di Juve-Lecce.

MOMENTO – «Il gruppo sta bene, si è lavorato bene. Una settimana corta perché si gioca subito ma abbiamo lavorato su tutto. Veniamo da una partita giusta, seria, buona, si nota più confidenza e gusto di fare queste cose e confermare le cose fatte bene. Dobbiamo lavorare sulle cose su cui dobbiamo ancora crescere».

LAVORO IN SETTIMANA – «Si lavora su tutto, tatticamente e di testa. La mentalità si acquisisce col tempo, ogni gara si approccia come una finale. L’ho ribadito oggi e lo ribadisco dal primo giorno. Ogni partita e ogni allenamento van fatte al 100%. Stiamo crescendo, vedo i ragazzi in quel mood là. Domani c’è una gara super difficile, si gioca sempre contro se stessi. Sei sempre te contro te. Ognuno di loro devono dare alla squadra quello che devono dare. Si crea gruppo, poi le vittorie portano altre vittorie. È sempre una gara te contro te».

THURAM – «Ha fatto allenamento con la squadra, valutiamo. Ci sono diverse soluzioni per chi può giocare in mezzo, c’è gente forte. Vediamo domani chi giocherà».

ASSENZE – «Lui e Perin sono fuori questa settimana. Prossima settimana tornano tutti ad allenarsi».

