FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 32a GIORNATA

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

UDINESE – MILAN

venerdì 11 aprile, ore 20.45

L’Udinese sembra aver smarrito un po’ di motivazioni con una classifica che assicura un finale di stagione molto sereno. Il Milan invece avrebbe ancora da chiedere a questo campionato ma i posti per qualificarsi alle coppe sono sempre più complicati da raggiungere.

Udinese

L’Udinese dietro non è imperforabile ma lui è in formissima. Schieriamo Okoye.

Milan

Il redivivo Jovic è da sfruttare in questo momento.

VENEZIA – MONZA

sabato 12 aprile, ore 15.00

Penultima contro ultima. Il Venezia ha l’imperativo assoluto di vincere questa gara, se non dovesse farcela significherebbe in pratica alzare bandiera bianca e arrendersi di fatto al destino della retrocessione.

Venezia

Gytkjaer è il possibile rigorista, premiamolo con la titolarità.

Monza

Castrovilli cerca di rilanciarsi, avrà grandi motivazioni.

INTER – CAGLIARI

sabato 12 aprile, ore 18.00

Inter al settimo cielo dopo la grande gara di Champions, sulle ali dell’entusiasmo affronterà un Cagliari insoddisfatto dal turno precedente durante il quale non è riuscito ad andare oltre un pareggio a reti bianche contro l’Empoli.

Inter

Eroe in Champions, va confermato Frattesi.

Cagliari

Prati avrà un ruolo cruciale in questa sfida, scommettiamoci.

JUVENTUS – LECCE

sabato 12 aprile, ore 20.45

Entrambe le squadre hanno ottenuto un pareggio nella scorsa giornata, ma mentre la Juve è tornata da Roma con una prestazione più che convincente, il Lecce sembra aver perso un’occasione d’oro partendo da favorita nella sfida al Venezia.

Juventus

Segnali importanti da Nico Gonzalez, nella nuova posizione è più pericoloso.

Lecce

Gallo ultimamente sfortunatissimo… la ruota girerà? Noi ci crediamo.

ATALANTA – BOLOGNA

domenica 13 aprile, ore 12.30

E’ un’Atalanta da zero reti e zero punti quella delle ultime 3 giornate, sogni di scudetto dunque infranti e rischio concreto di compromettere anche la qualificazione alla prossima Champions League. Contro, un Bologna che punta proprio a superare i nerazzurri in classifica.

Atalanta

La reazione deve partire dal capitano: dentro De Roon.

Bologna

Magico Ndoye, vietato lasciarlo fuori.

FIORENTINA – PARMA

domenica 13 aprile, ore 15.00

La Fiorentina ha affrontano in ordine Juve, Atalanta e Milan e si è portata a casa 7 punti. La forza della squadra è sotto gli occhi di tutti, in particolare del Parma che ha fermato l’Inter capolista ma che necessita di racimolare diversi altri punti per mantenere la categoria.

Fiorentina

Beltran è la prima alternativa davanti e il bonus manca da troppo tempo…

Parma

Si è fatto attendere, ora è il momento di godersi la qualità di Bernabè.

VERONA – GENOA

domenica 13 aprile, ore 15.00

Il Verona è imbattuto da 3 giornate, punti preziosi per l’obiettivo salvezza ampiamente alla portata degli scaligeri. Il Genoa invece potrebbe legittimamente sentirsi già al sicuro tant’è che con una vittoria supererebbe la soglia dei 40.

Verona

Il migliore del ruolo in questo delicato momento della stagione: affidiamoci a Montipò.

Genoa

Zanoli ha rotto il ghiaccio, ottima opzione per questo turno.

COMO – TORINO

domenica 13 aprile, ore 18.00

Il Como non si è preso tutta la posta in gioco a Monza e non intende prendersi pause nel sue percorso di crescita. Discorso analogo per il Torino che non perde da 6 turni e che punta a chiudere tra le prime 10 del torneo.

Como

Il fresco ex Vojvoda per noi va scelto senza dubbio.

Torino

Crediamo in un immediato riscatto di Adams.

LAZIO – ROMA

domenica 13 aprile, ore 20.45

Il derby è sempre il derby. La Lazio ci arriva a seguito di una inaspettata sconfitta in Europa, la Roma dopo il sofferto pareggio interno contro la Juventus. In palio punti pesantissimi, la tensione sarà a livelli massimi.

Lazio

Prestazioni deludenti le ultime, Dia ha fretta di riprendersi.

Roma

Il capitano Pellegrini non può sbagliare la gara più importante della stagione.

NAPOLI – EMPOLI

lunedì 14 aprile, ore 20.45

Il Napoli non ha approfittato del passo falso dell’Inter nella giornata precedente ed è rimasto a 3 lunghezze dai rivali. Lunedì arriva l’Empoli che seppur affamato di punti difficilmente può rappresentare un grosso ostacolo per la rincorsa dei partenopei.

Napoli

L’occasione è grande per Mazzocchi, facciamoci più di un pensierino.

Empoli

Fazzini ha la qualità per giocare un grande finale di stagione.